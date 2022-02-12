По информации источников "Страны", вчера после заседания СНБО президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов праздновали санкции против телеканала "Наш" в элитном гольф-клубе "Superior Golf & Spa Resort", где и остались ночевать.

К слову, от клуба, расположенного по проспекту Академика Курчатова, 1А, до пункта пропуска "Гоптовка" на границе с РФ всего 30 километров. Интересно, что как раз в этот вечер западные СМИ сообщали всеми миру, что Байден и руководство США ожидали вторжения России в Украину уже на следующей неделе.

"Забронировали 27 комнат. Приехали в 18:30. 35 сотрудников ОП ужинали отдельно, а топы - в первом конференц-зале. Пили вино и просекко, но немного - три бутылки вина выпили, а ещё две только начали, но не допили", - рассказал источник "Стране" об отдыхе высокопоставленных гостей. Он добавил, что техническому персоналу было запрещено распивать спиртные напитки.

В распоряжении "Страны" оказалось фото "алкогольного" чека вечеринки президента и команды из ресторана "Albatross", который находится на территории клуба. Ресторан специализируется на европейской и украинской кухне в авторском исполнении.

К примеру, в "Albatross" готовят форель с красной икрой за 660 гривен, эскалоп из фуа-гра за 540 гривен и салат из камчатского краба ща 650 гривен.

Элита страны распивала "Prosecco Treviso Miol Bartolomioi", "Chateau Citran" и "Chateau de Sancerre". В целом на спиртные напитки потратили 11 005 гривен. Из них на алкоголь ушло 10 005 гривен, а 10% от суммы составили чаевые.

"Президент ночевал в большом номере, с ним на этаже также комната Ермака. В 6:30 утром они вдвоём уже в спортзале тренировались, а в 10 утра выехали", - рассказал источник "Страны".

Он отметил, что сотрудники УДО выключили все камеры на территории клуба, а также заклеили их малярным скотчем, чтобы видео потом не попало в руки журналистам.

Как писала "Страна", по иронии судьбы ровно за год до введения санкций против канала "Наш" Зеленский обещал не закрывать его.

Также мы разбирались, почему Зеленский ввел санкции против канала "Наш".