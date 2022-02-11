Ровно год назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует принимать решение о закрытии телеканала "Наш" вслед за введенными его указом санкциями в отношении трех телеканалов.

"Мы ваш телеканал не планируем закрывать. Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их", - ответил президент журналисту канала "Наш".

Сегодня же, 11 февраля, на заседании СНБО, состоявшемся в Харькове, было принято решение ввести санкции против телеканала "Наш". Под ограничения попали связанные с ним три компании: "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге объяснил причины применения санкций крайне расплывчато. Чиновник сказал, что ограничения ввели с подачи СБУ. Никаких других причин секретарь СНБО не озвучил.

Телеканал "Наш" начали отключать в кабельных сетях сразу после объявления о санкциях СНБО.

"Страна" разбиралась, как вводили санкции против телеканала и чем это вызвано. Уже год проводится последовательная зачистка любых медиа, которые позволяют себе усомниться в благотворности западного влияния на Украину и говорят о внешнем управлении. А также призывают к мирному решению по Донбассу и выполнению Минских соглашений.