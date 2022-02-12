С российской стороны пошли комментарии по поводу телефонного разговора Владимира Путина с Джо Байденом.

Как пишут РИА Новости, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Байден запросил разговор с Путиным, ссылаясь на "вероятность катастрофического сценария с Украиной". Также американский лидер грозил санкциями.

При этом президент США выдвинул "несколько идей по безопасности". И теперь Москва "рассмотрит предложения Байдена и по возможности учтет в своей реакции на ответ НАТО".

Путин в свою очередь заявил Байдену, что Россия не получила по существу ответа по гарантиям безопасности. Поэтому сейчас идут последние согласования, как Москва будет на это реагировать.

Самое важное из прозвучавшего - некие новые идеи Байдена, которые Кремль рассмотрит.

Кроме того, Байден во время телефонного разговора ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было.



Также Ушаков рассказал, что Путин во время разговора напомнил о том, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е - друзьями, но НАТО расширялась и приблизилась к границам России.

"Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией – что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации. Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками", - сказал он.

Путин также заявил Байдену, что Запад не осуществляет должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений. Вокруг передвижения российских войск по российской же территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать - непонятно.

"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины... Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооружённых сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", - сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что "сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России в Украину".

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал слова Ушакова. По его мнению, разговоры о "вторжении" могут активизировать дипломатическую составляющую.

Ранее "Страна" писала, что беседа президентов длилась около часа.

Мы также приводили пресс-релиз Белого дома о разговоре.