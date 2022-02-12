Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это произошло после того, как французский президент поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об разговоре с Макроном сам Зеленский написал вечером 12 февраля в своем Твиттере.

Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину. Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки, ТКГ. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - сказано в записи.

Как писал "Страна", Путин в беседе с Макроном 12 февраля указал на нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей.

Напомним, 7 февраля в Москве прошла встреча Путина и Макрона. Переговоры двух президентов продлились более пяти часов.

А на следующий день, 8 февраля, Макрон прибыл в Киев, где призвал президента Украины Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения. Тогда французский гость также заявил, что готовятся некие новые механизмы гарантирования безопасности, которые нужно реализовать в ближайший месяц.