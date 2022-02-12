Белый дом опубликовал пресс-релиз о телефонном разговоре Джо Байдена с Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля.

Релиз появился спустя менее часа после разговора.

Как сказано в сообщении, президент США "дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки".

Байден также заявил, что "дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России".

"Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - заканчивается релиз.

"Как видим, сообщение выдержано в довольно конфронтационном тоне", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что накануне телефонных переговоров с Джо Байденом президент РФ Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле рассказали, что президенты провели углублённый обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании конфликта в Украине, в том числе с учётом бесед Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств.

Также "Страна" сообщала о том, что после разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. По словам президента Украины, поговорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и ТКГ.