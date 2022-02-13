Вслед за Британией США выводят своих военных инструкторов из Украины. Министр обороны США Ллойд Остин, на фоне угрозы российского вторжения, распорядился временно вывести 160 американских военных инструкторов из Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о представителях Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине с конца ноября прошлого года. Они будут передислоцированы в другое место в Европе.

Также о том, что США временно выводят военных инструкторов из Украины в Twitter написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Осторожность и безопасность нашего персонала - первостепенная задача. Мы по-прежнему привержены нашим отношениям с украинскими вооруженными силами" - написал Кирби.

Напомним, что ранее сообщалось, что британские военные инструкторы покидают Украину 12-13 февраля.

"Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность организовать военную эвакуацию", - заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Также мы писали, что в ЦРУ датой возможного вторжения России в Украину назвали 16 февраля.