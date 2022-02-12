В американском посольстве в Киеве, которое собирается объявить о срочной эвакуации своих сотрудников, принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Об этом 12 февраля сообщает немецкое издание Bild.

"Персонал будет сокращен до абсолютного минимума", передает газета заявление высокопоставленного чиновника Госдепа.

"Более того, сжигание важных документов и уничтожение аппаратуры, по-видимому, уже началось", - пишет издание.

Незадолго до публикации Bild стало известно, что с завтрашнего дня посольство США в украинской столице перестает предоставлять консульские услуги.

"С воскресенья, 13 февраля, Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", - говорится на сайте Госдепа США.

А журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер сегодня сообщил, что американцам в Украине звонят из Государственного департамента США и просят немедленно покинуть нашу страну.