С завтрашнего дня посольство США в Киеве перестает предоставлять консульские услуги.

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

"С воскресенья, 13 февраля, Государственный департамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах. Граждане США, которым требуется экстренная помощь в Украине, должны заполнить эту онлайн-форму, и Государственный департамент ответит". - говорится в сообщении.

В то же время в сети появились кадры, как из посольства США в Киеве выходят и выезжают люди с вещами.

Напомним, США в субботу объявят о срочной эвакуации сотрудников своего посольства в Украине.

"Страна" также писала, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки на учения в Херсонскую область опроверг информацию о возможном российском вторжении, которое СМИ прогнозировали на 16 февраля.