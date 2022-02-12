Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Заявления по итогам разнятся.

"Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - отметили в МИД РФ по итогам разговора.

Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Россия снизила эскалацию и занялась дипломатией для разрешения кризиса вокруг Украины.

Блинкен говорит, что США опасаются российского нападения на Украину в любой момент, "если так решит президент Путин"

Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о возможности начала РФ агрессивных действий в отношении Украины до конца Олимпиады и заявил, что США после панической кампании о планируемом вторжении России в Украину сами могут вторгнуться на территорию этой страны.

"Страна" также писала, что Bloomberg назвали точную дату начала вторжения России в Украину. По данным агентства, это произойдет во вторник, 15 февраля. В то же время в ЦРУ экстренно предупредили союзников по НАТО о подготовке нападения Путина 16 февраля, в среду.