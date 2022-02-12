Пока вся западная пресса пишет о скором "вторжении России", а многие страны призывают своих граждан срочно покинуть Украину, в аэропортах Киева необычайно спокойно, в чем убедились журналисты "Страны" в субботу утром. Толп желающих улететь не наблюдается.

В Борисполе, по словам сотрудников, сегодня даже меньше людей, чем в обычный день. Нет огромных очередей на входе и на стойках регистрации.

"У нас все спокойно. А людей, желающих улететь, меньше, чем в любой другой выходной день", — рассказал "Стране" сотрудник аэропорта.

Нет толп огромных толп улетающих и в аэропорту Жуляны.

По словам работника аэропорта, за последние сутки пассажиропоток не увеличился.

"Людей не стало больше как за последние сутки. Все как обычно для этого периода года", - рассказал сотрудник аэропорта.

Напомним, перемещение колонны российских военных заметили близ села Валуйки в Белгородской области России. По данным телеграмм-канала, это Росгвардия. Отметим, что Валуйки находятся в 10 километрах от границы с Украиной.

Ранее мы писали, что по данным разведки США, в России рассматривают девять вариантов военного вторжения в Украину. При этом Москва якобы намерена захватить Киев в течение двух суток и выйти к Приднестровью.