Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал высказывания помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о возможности начала РФ агрессивных действий в отношении Украины до конца Олимпиады и заявил, что США после панической кампании о планируемом вторжении России в Украину сами могут вторгнуться на территорию этой страны.

Об этом Дмитрий Полянский написал в Twitter в пятницу, 11 февраля.

"Некоторые разумные люди надеялись, что раздуваемая США истерия пошла на убыль. Возможно, они это сглазили, поскольку паникеры явно получили второе дыхание. Наши войска по-прежнему находятся на нашей территории, и будет интересно, если США сами вторгнутся в Украину. Кому-то же придется это делать после такой панической кампании", - иронично прокомментировал Полянский.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине. По его словам, нападение, вероятно, произойдет до 20 февраля.

При этом в Bloomberg назвали точную дату начала вторжения России в Украину. По данным агентства, это произойдет во вторник, 15 февраля. В то же время в ЦРУ экстренно предупредили союзников по НАТО о подготовке нападения Путина 16 февраля, в среду.

Несмотря на это, Госдеп все еще планирует встречи официальных лиц России и США.

Так, завтра, 12 февраля, ожидаются телефонные переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.