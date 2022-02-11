Сотрудники Государственного департамента США занимаются подготовкой возможных встреч между высокопоставленными представителями США и России на разных уровнях.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве.

"Официальные лица Госдепартамента занимаются подготовкой широкого круга возможных встреч между американскими и российскими официальными лицами", - заявили два источника в Госдепе телеканалу.

Источники добавили, что уверенности в том, что такие встречи состоятся, у американской стороны нет.

По их данным, речь идет о проработке возможности встреч президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Это все происходит на фоне нагнетания слухов о том, что война будет чуть ли не на следующей неделе", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в Bloomberg назвали точную дату начала вторжения России в Украину.

В то же время Байден обсудил Украину с лидерами Великобритании, стран Евросоюза и НАТО.

Ранее мы писали, что в Госдуме РФ заявили о подготовке "серьезной военной провокации в Украине".

Также "Страна" сообщала, что разведка намеренно давала администрации Байдена данные о подготовке "вторжения России".