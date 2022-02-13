Польша упростила процедуру пересечения границы для американских граждан, которые покидают Украину из-за угрозы вторжения, анонсированной Западом.

Об этом сообщают РИА-Новости.

Теперь, чтобы попасть в Польшу с территории Украины наземным путем, гражданам США достаточно предъявить паспорт и свидетельство о вакцинации от коронавируса. Тогда, как раньше нужно было заранее получить разрешение на въезд по гуманитарным основаниям.

Об упрощенном порядке въезда на территорию Польши договорились американские дипломаты.

Напомним, что США намерены объявить о срочной эвакуации своих дипломатов из Украины. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники. Сообщается, что небольшое количество дипломатов все же может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут высланы за пределы Украины.

Также мы писали, что в ЦРУ назвали новую дату вторжения России в Украину - 16 февраля.

До этого в Bloomberg со ссылкой на неких официальных лиц США, писали, что вторжение России в Украину начнется 15 февраля.