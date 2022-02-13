Сотрудники миссии ОБСЕ из США в Донецке, вслед за американскими дипломатами в Киеве, начали покидать регион.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Речь идет именно о гражданах США, которые являются членам наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке.

Напомним, что 12 февраля СМИ писали, что США намерены объявить о срочной эвакуации своих дипломатов из Украины. Сообщалось, что подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут высланы за пределы Украины, но небольшое количество дипломатов все же может остаться в Киеве.

Американцы уже договорились с Польшей о том, чтобы выезжающих наземным транспортом из Украины граждан США пускали по упрощенной процедуре - только с паспортом и ковид-сертификатом. Разрешение получать не нужно.

Также мы писали, что в ЦРУ назвали возможной датой вторжения России в Украину 16 февраля. Ранее разные источники неоднократно называли разные даты.

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