После того, как США вчера резко усилили нажим с "вторжением", события стали развиваться стремительно (детально мы их отслеживали в нашем онлайне).

Во-первых, многократно выросло количество стран, которые призвали своих граждан уехать из Украины. Это главный фактор, создающий панический фон.

Но связан он скорее всего не напрямую с тем, что все внезапно поверили в нападение Путина. А с тем, что внешнее авиасообщение с Украиной скоро может быть прервано.

Во-вторых, резко усилилась телефонная дипломатия между Москвой и Западом, кульминацией чего стал новый разговор Путина с Байденом. Во время которого президент США сделал некие новые предложения по безопасности.

Это значит, что трек военной разрядки в Европе, начатый Москвой и Вашингтоном, продолжает работать под информационную канонаду о "вторжении".

Подводим главные итоги субботы по теме "нападения Путина".

Исход иностранцев из Украины. В чем причина?

На данный момент, 31 страна потребовала у своих граждан покинуть Украину как можно быстрее.

США Нидерланды Япония Южная Корея Израиль Черногория Норвегия Латвия Великобритания Эстония Канада Новая Зеландия Австралия Финляндия Бельгия Германия Кувейт Ирак Италия Испания Литва ОАЭ Саудовская Аравия Швеция Словения Иордания Палестина Марокко Люксембург Багамы Болгария

При этом Германия перенесла свое консульство из Днепра во Львов. Канада переводит туда все свое посольство.

В то же время посольства основных стран продолжают работать, хотя и сокращают свой персонал. А в представительстве США, как утверждает немецкая газета Bild, жгут секретные документы и уничтожают аппаратуру.

Впрочем, к данной информации стоит относиться с известной долей скепсиса. "Вторжение" даже сами Штаты наметили только на 16 февраля, то есть времени вывезти документы и без уничтожения остается достаточно. Да и раньше эту работу могли провести - учитывая, что Вашингтон эту тему развивает еще с прошлого года.

Также оптимистично выглядит заявление Евросоюза, который заявил, что посольства его стран закрыты не будут (хоть и не исключил, что персонал их могут сократить).

Тем не менее, весь этот массовый исход - один из главных факторов нагнетания паники вокруг Украины. Впрочем, связан он с "вторжением" лишь опосредованно.

Заявления разных стран с призывами к своим гражданам покинуть Украину могут быть связаны с намерением страховых компаний отменить в понедельник 14 февраля гарантии по полетам над Украиной для авиаперевозчиков.

Слухи о такой отмене становятся все более настойчивыми. Особенно после решения голландской компании KLM прекратить полеты в Украину.

"Действительно, международные страховщики могут снять гарантии. После заявления KLM о прекращении работы в Украине и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики", - сообщил "Стране" глава Ассоциации страхового бизнеса Украины Вячеслав Черняховский.

Кроме того, владельцы частных самолётов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолёты должны покинуть до истечения этого срока Украину.

"Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолёт нужно вывести в европейскую зону. У меня борт был не в Украине, поэтому я принял решение его не возвращать", - сообщил "Стране" один из политиков, в собственности которого есть частный самолёт.

Как сообщил «Стране» источник на страховом рынке, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, сегодня разослали всем лессорам мира (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что через 48 часов перестаёт действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна.

"Эти уроды (британские страховые компании - Ред.) вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника", - сообщил «Стране» источник.

Если страховые гарантии отзовут, международное авиасообщение с Украиной будет закрыто.

Причем это будет сделано по инициативе западных структур.

То есть, никто не сможет улететь из Украины вне зависимости от того будет ли анонсированное "вторжение" или нет.

Вероятно, об этом уже знают иностранные правительства, а потому и призывают своих граждан срочно покинуть страну.

Другими словами Запад фактически готовит с понедельника воздушную блокаду Украины. И это вполне реальный и очень болезненный удар. В отличие от пока еще гипотетического "вторжения Путина". Причем этот удар по нашей стране наносит не "страна-агрессор", а те государства, который называют себя "союзниками Украины".

Телефонная дипломатия

Параллельно шел целый вал звонков с Запада в Россию.

Министру обороны РФ Сергею Шойгу позвонил коллега из Пентагона Ллойд Остин, а Владимиру Путину - Эммануэль Макрон.

Остин заявил о "наращивании Россией сил в Крыму и вокруг Украины". А Макрон поговорил с Путиным о Минских соглашениях и стабильности в Европе.

Также французский президент заявил о том, что "искренний диалог несовместим с эскалацией". В Париже сообщили, что нужно "попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе". Кроме того, отмечено, что Макрон и Путин намерены продолжить диалог о выполнении минских соглашений и стабильности в Европе.

Интересно, что после этого разговора президент Франции заявил, что не видит угроз со стороны РФ. О том же, кстати, сообщил отдельно и МИД Турции.

Наиболее важные беседы прошли между Россией и США. Сначала созвонились министры иностранных дел, а потом и президенты.

По версии Вашингтона, Байден в основном только угрожал Путину разными карами за предполагаемое "вторжение". В Москве же рассказали, что санкции звучали, но акцента на них американская сторона не делала. И дали свою трактовку разговора.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США выдвинул "несколько идей по безопасности". Теперь Москва "рассмотрит предложения Байдена и по возможности учтет в своей реакции на ответ НАТО".

Однако Путин в свою очередь заявил Байдену, что Россия даже в этих новых предложениях не получила по существу ответа по гарантиям безопасности (напомним, Москва требует гарантий нерасширения Альянса на восток и свертывания военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе).

По данным Ушакова, уже закончены последние согласования того, как Москва будет реагировать на предложения США и НАТО. И скоро этот ответ будет передан.

В Кремле также при разговоре с Байденом назвали информацию о "вторжении" заведомо ложной. Причем в последние дни американские власти ее "довели до абсурда", сливая в СМИ.

Далее заявили, что под этим предлогом украинскую армию начали резко накачивать оружием. Чем "создаются предпосылки для возможных действий украинских военных".

Последний момент сегодня повторяют со многих российских площадок. Путин по сути обвиняет США в ускоренной милитаризации Украины - чего бы не стали делать без информационной кампании с "вторжением".

Также Путин упрекнул Байдена, что США не осуществляют должного нажима на Украину для выполнения Минских соглашений. Прозвучало это так, будто Вашингтон действительно обещал это сделать.

Но самое важное из прозвучавшего - некие новые идеи Байдена, которые Кремль рассмотрит. То есть, как и предполагала "Страна", разговоры о "вторжении" могут активизировать дипломатическую составляющую.

При этом говорить о прорыве пока оснований нет. По крайней мере, внешне он никак не проявляется.

Украина и "вторжение"

В Украине ситуация развивается двояко.

С одной стороны, Зеленский продолжает говорить, что "вторжения" не будет и что информации о скором нападении у него нет. По поводу распускаемых западными СМИ слухов о вторжении 16 февраля он публично потребовал доказательств.

Также принадлежащие Банковой информационные площадки отчаянно пытаются показать, что далеко не весь мир паникует по этому поводу.

С другой - армия подает неоднозначные сигналы, звучат заявления о том, что только "агрессор" сунется, как получит отпор от "мощнейшей армии Европы" (цитата главкома ВСУ Залужного).

Из чего следует, что такие намерения у "агрессора", по версии военных, есть. Что противоречит заявлениям Зеленского.

Но в целом видно, что украинская власть очень не хочет нагнетать ситуацию. И, видимо, не имеет для этого достаточных оснований. Ведь, судя по всему, США не делятся данными своей разведки даже со страной, на которую, по их мнению, планируют вот-вот напасть (иначе бы Зе не говорил, что у него нет информации о "вторжении").

Если бы американцы предъявили Украине доказательства скорого нападения, мы бы скорее всего увидели мобилизацию или хотя бы сборы резервистов. Вместо этого пока только идут учения теробороны с деревянными автоматами.

То есть, либо доказательств у США вообще нет, либо они руководство Украины не устроили.

При этом некие опасения у Киева все же имеются. Так, сегодня на границе ужесточили пропускной режим для россиян, которых стали пускать лишь на похороны близких родственников.

Правда, сделали это без помпы и громких объявлений. И можно в целом списать это на меры перестраховки (аналогичные шаги Украина делала неоднократно при Порошенко во время обострений с Россией).

Что показал сегодняшний день?

Итак, начатое в пятницу очень мощное нагнетание американцами темы "вторжения России" в субботу продолжилось. При этом и Киев, и Москва вероятность скорой войны опровергают.

Но их мнение уже никого не волнует, и Запад активно переводит панику на "красный" уровень - когда что-то в ближайшее время точно должно произойти. Причем может произойти что угодно - от военного конфликта или провокации до дипломатического прорыва.

Сценарии того, что может произойти, мы вчера детально расписывали.

Пока ситуация не качнулась отчетливо ни к дипломатическому варианту, ни к военному. Хотя уже появились идеи сделать Байдена "миротворцем" - например, их озвучил близкий к Банковой и западным посольствам экс-нардеп Сергей Лещенко. Он предложил президенту США в "день вторжения" (16 февраля) прибыть в Киев.

Причем, это может быть вполне рабочая схема.

Ведь если Путин и не собирался нападать в реальности (а все говорит именно за это), то Байден может прилететь 16 февраля в Киев, зафиксировать, что "Путин испугался и не напал" и с триумфом, как человек "остановивший вторжение", улететь в Вашингтон.

Но это, если США планируют именно таким образом закрыть эту историю. А не каким-то другим - например, через реальный военный конфликт Украины с Россией.

Пока ни Киев, ни Москва не изъявляют желания такую войну начинать. Поэтому главный нерв ближайших дней - не произойдет ли какой-то провокации, которая должна будет вызвать войну. И кто именно ее устроит.