Днем 12 февраля Украина перестала впускать на свою территорию граждан России. Исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.

Об этом сообщают участники группы "Гоптовка-Нехотеевка" в Телеграм-канале.

По словам людей, отказывая во въезде, пограничники ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.

"В Украину после 13 часов перестали пропускать россиян", "Сегодня, с их слов, принят приказ в 14 часов россиян в Украину не пускать. Только на похороны", "Новости с границы! Сегодня россиян не пропускает украинская сторона! Только тех пропустили, у кого подтвержденная справка о смерти", "Встречают украинцы и предлагают россиянам пройти на собеседование в кабинет 5. Здание отдельное", - пишут люди в группе.

Между тем поступает информация о том, что с понедельника, 14 февраля, международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

"Страна" внимательно следит за новостями, связанными с анонсированным Западом "вторжением России" в Украину.