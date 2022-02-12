Становятся все более настойчивыми слухи о том, что в ближайшее время (чаще всего называется дата - понедельник 14 февраля) международное авиасообщение с Украиной будет остановлено из-за отзыва страховыми компаниями гарантий на авиаперелеты над нашей страной.

"Действительно, международные страховщики могут снять гарантии. После заявления KLM о прекращении работы в Украине и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы перестраховщики могут оставить решение по гарантия на страховщиках, но те вряд ли те станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики", - сообщил "Стране" глава Ассоциации страхового бизнеса Украины Вячеслав Черняховский.

Кроме того, владельцы частных самолётов сообщили "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолёты должны покинуть до истечения этого срока Украину.

"Пару часов назад от страховой компании пришло уведомление, что в течение 48 часов самолёт нужно вывести в европейскую зону. У меня борд был не в Украине, поэтому я принял решение его не возвращать", - сообщил "Стране" один из политиков, в собственности которого есть частный самолёт.

Ранее "Страна" сообщала о том, что МИД Израиля призвали своих граждан выехать из Украины немедленно и ведет переговоры с авиакомпаниями об увеличении числа рейсов из Киева в Тель-Авив.

Мы следим за ситуацией вокруг Украины в связи со слухами о грядущем вторжении.