Западные СМИ усиленно создают картинку того, как рядовые украинцы на гражданке готовятся к "вторжению Путина".

Несколько дней назад полосы крупных американских медиа заполонили фото и видео учений территориальной обороны, которую вооружили бутафорскими автоматами и учат, к примеру, штурмовать здания и сооружения.

Все это сопровождается характерными заголовками и цитатами о том, как "в российских оккупантов будет стрелять каждое окно".

Причем очевидно, что в самой Украине столь "духоподъемные" настроения далеко не доминируют. Никто не штурмует военкоматы, да и власти регулярно заявляют, что нападения вообще не планируется.

То есть картинка разительно различается с тем, что подают западные медиа.

"Страна" разобралась, что за учения так взбудоражили западную общественность и зачем ей пытаются показать, что все украинцы скоро превратятся в партизан.

Учения на букву "М"

Тему о том, что украинцы массово будут браться за оружие, на Западе начали раскручивать еще в январе.

В нескольких СМИ появилась информация о киевлянке Марьяне Жагло (Кадук), которая за свои деньги купила карабин и готовится к защите столицы "от войск Путина". И такую позицию разделяют якобы 70% украинцев, заявил корреспондент британской The Times.

Кроме британцев, интервью с Марьяной взяла немецкая Deutsche Welle и ряд европейских СМИ поменьше.

Правда, потом выяснилось, что Марьяна и ее муж - это "ветераны" Евромайдана и волонтеры АТО. А в октябре 2020 года женщина еще и приняла присягу ВСУ.

В общем, такие вот "простые украинцы" готовы, по версии западных медиа, пойдет партизанить против российской армии.

Спустя пару недель зарубежные СМИ начали развивать эту тему. Примерно с конца января они начали публиковать сюжеты об украинцах, которые вступают в территориальную оборону и даже получают бутафорские деревянные автоматы.

Выпуск об этом показала "Евроньюс", рассказав о "юристах, архитекторах" и прочих мирных людях, которые берутся за оружие в преддверии "российской агрессии".

По многим СМИ разошлись фото 59-летней украинки, которая тоже тренируется с бутафорским автоматом.

"Только попробуй, Путин! 59-летняя бабушка тренируется с украинским ополчением. Обычные люди берутся за оружие, чтобы защитить границы от России", - пишет таблоид The Sun.

Интересно, что эту женщину в платке показал на днях и украинский государственный ресурс "Армияинформ". Издание сообщило, что ее зовут Румия Расимовна, она переселенка из Енакиева, которое сейчас под контролем "ДНР".

Судя по внешности, это едва ли не "бабушка"-пенсионерка, которая, собрав последние силы, решила идти родину защищать. Но на деле Румия Расимовна Романенко - чиновница, работает ведущим специалистом Главного управления статистики Киева.

Издание публикует и другие фото с этих учений. Обстановка там почти праздничная. Вооруженные деревянными "калашами" участники перфоманса находятся на позитиве и даже взяли с собой детей. Видимо, тоже будут учить их с Путиным бороться.

А если серьезно, то присутствие детей говорит о том, что мероприятия максимально несерьезные и проводятся "для картинки".

Подписи к фото The Sun публикует соответствующие: "Каждый день люди готовятся поднимать оружие против России", "Румия готовится защищать свой дом от России". То есть идет разжигание военной истерии.

Издание Bloomberg также в конце января опубликовало фото с тренировок в лагере "Азова" (полк Нацгвардии - на него имеет влияние лидер ультраправой партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, который сейчас активно пиарится на теме "подготовки к отражению агрессии") под Киевом. Там тоже присутствуют деревянные автоматы.

"Тысячи мирных жителей Украины присоединились к местным отрядам самообороны", - комментирует это фото американский телеканал CNBS.

Фотографии с той же базы "Азова" публикуют и другие СМИ. "Путин должен нас бояться", - говорится в заголовке издания Business Insider. Правда, судя по иллюстрации, российский президент вряд ли испугается нескольких женщин с деревянными автоматами.

Судя по всему, тренировка на базе "Азова" была показательной для западных журналистов: многие медиа примерно в одно и то же время вышли с однотипными материалами о том, как "сотни" и "тысячи" украинцев учатся "отражать российскую агрессию".

Причем, у разных фотокорреспондентов свои подходы. Если на фотографии выше девушка в белой шапке стоит с деревянным автоматом, то для "Голоса Америки" ей вручили уже настоящий АКСУ.

Харьковские автоматчицы и "штурм школы" в Мариуполе

Другие зарубежные СМИ рассказывают о военных тренингах ближе к границе России. Так, Al Jazeera опубликовала репортаж о том, как в Харькове учат женщин обращаться с оружием "для возможной войны с Россией".

Правда, единственная из представленных читателю по имени участница учений - Светлана Путилина - оказалась волонтером АТО и женой капеллана из ВСУ (на фото первая слева).

Совершенно эпические учения развернулись в Мариуполе. Там тероборона не просто училась автомат в руках держать, но и даже штурмовать якобы захваченное противником здание. А именно - школу.

Хотя не совсем понятно, зачем: это прерогатива специально обученных групп военных, а не территориальной обороны.

Фотографии этого штурма опубликовали местные СМИ, а потом и американские.

Затем эту историю в специфическом свете подала New York Times. "Как Украина готовит мирных жителей для борьбы с российским вторжением", - озаглавила газета свой видеоролик о "штурме" школы.

На видео группа людей, которые явно делают это впервые, движутся по зданию - кто с автоматами, а кто с пустыми руками, имитируя, что держат оружие.

У многих в Сети эти кадры вызвали скорее комичное впечатление. Слишком уж разношерстная группа собралась вести "штурм".

"Заменяют мобилизацию, которой нет"

В таком виде понятно, что эти учения - скорее медийная активность, чем собственно военная, указывают журналисты.

"Не спешите смеяться с этих идиотских фото с "учений по территориальной обороне", они не такие смешные, как могут показаться.

Конечно же, никто не рассчитывает, что эти вот люди сыграют сколь угодно важную роль в отражении российского вторжения - хотя бы потому, что этого вторжения не будет.

Устраивают всё это не для того.

Нужно это для создания очередной картинки "весь народ в едином порыве". Даже если эта картинка не имеет никакого отношения к реальности.

Вспомните, как собирали в 2014 крышечки от бутылок "на протезы для ветеранов". Это тоже была акция того же рода: на самом деле протезы из крышек не делают, а если бы и делали, то "собирать крышечки" не имеет смысла: килограмм полиэтилена для крышек стоит порядка 80 гривен за килограмм, причём из него можно сделать около 500 (!) крышек. Расходы по сбору, хранению и логистике пропорционального числа крышек банально не окупят инициативу.

Но это и не требовалось. Важно было запустить флешмоб и создать у граждан ощущение сопричастности.

Ведь сдавать крышечки - явно проще, чем реально записываться в военкоматы или идти работать, скажем, санитарами в военные госпитали.

Так и тут. Несколько десятков человек с деревянными автоматами, под правильным углом по тв, вполне заменяют реальную народную мобилизацию, которой нет", - считает журналист Юрий Ткачев.

При этом включение в раскрутку "народной мобилизации" западных СМИ, которые в Украине мало кто читает, говорит, что истинный адресат этих публикаций - украинская власть. А также европейские читатели. Особенно в тех странах, которые не горят желанием, например, снабжать Украину оружием (например, в Германии).

"Страна" детально рассказывала, по каким сценариям разворачивается эта информационная кампания.

Из последних нагнетающих публикаций, которые появились буквально сегодня - это анонс начала войны России против Украины на 15 февраля, "когда промерзнет земля". Хотя, согласно сервисам погоды, в этот день на северной и восточной границах страны будет днем плюсовая температура.

Также в США заявили, что Киев будет взять Россией за 2-3 дня, а количество жертв конфликта будет исчисляться примерно 50 тысячами гражданских и 20 тысячами военных.

О противодействии со стороны теробороны российским войскам не пишут. То есть сами американцы эти подразделения в расчет не особо берут.

То, как показательно-медийно выглядят эти "учения" (явно не "вторжение" готовятся отбивать) свидетельствует, что не верит в скорую войну, похоже, и сама украинская власть.

И это лишь подтверждает версию, что постоянные прогнозы о грядущей войне выглядят как элемент запугивания Украины со стороны Запада и принуждение Киева к неким действиям, о которых "Страна" уже рассказывала.