В Кремле одобрили идею отказа Украины от вступления в НАТО, о которой размышлял посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал Песков.

Напомним, посол Украины в Лондоне Пристайко сказал, что ради предотвращения войны с Россией Украина может согласиться отказаться от вступления в НАТО. Однако позже в МИД заявили, что фраза была вырвана из контекста, заявление Пристайко также опровергли в Офисе президента Украины.

При это замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи уже заявил о готовности поддержать решение Киева отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

Также мы сообщали, что экс-президент и лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко потребовал немедленной отставки посла Пристайко после его слов о НАТО.