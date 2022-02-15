Канцлер Германии Олаф Шольц, после вчерашнего пребывания в Украине, во вторник, 15 февраля, прибыл в Москву с рабочим визитом.

Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Теперь предстоят переговоры с Шольца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на Кремль, Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому он будет сидеть на дистанции с Путиным (как и французский лидер Эммануэль Макрон на прошлой неделе в ходе визита в Россию).

Напомним, Шольц после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Мариинском палаце весьма уклончиво прокомментировал вопрос поставок оружия для Украины. Также канцлер Германии не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации.

Также мы писали, что канцлер Германии на брифинге в Мариинском дворце призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы". Вместе с тем, он добавил, что ожидает нового раунда переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки".

О том, как прошел визит Шольца в Украину, в блоге "Ясно.Понятно" рассказала Олеся Медведева.