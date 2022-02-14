Канцлер Германии Олаф Шольц, днем 14 февраля прибывший в Мариинский дворец на встречу с Владимиром Зеленским, покинул его.

Видео отбытия политика опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Для выезда кортежа немецкого гостя полиция приостановила поток транспорта по улице Грушевского в сторону Европейской площади.

В дипломатическом кортеже Шольца корреспондент "Страны" насчитал 19 автомобилей.

Как рассказывала "Страна", после переговоров с Зеленским у канцлера спросили насчет поставок оружия для Украины. На вопрос он ответил весьма уклоничво.

"Вы знаете об отношении Германии к вопросу поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - заявил немецкий канцлер.

Шольц также не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против Российской Федерации в случае эскалации ситуации на границе.

Кроме того, канцлер Германии на брифинге в Мариинском дворце призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы".