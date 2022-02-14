Сегодня, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц призвал "к прямым переговорам Киева и Москвы". Такое заявление от сделал во время брифинга в ходе посещения Киева.

Шольц также отметил, что ожидает нового раунда переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Напомним, завтра канцлер Германии встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Олаф Шольц уверяет, что готов к введению серьезных санкций против России, если она вновь нарушит территориальную целостность Украины. Однако на вопрос Зеленского о том, какие именно санкции Германия введет против РФ в случае эскалации, он не ответил.

Как писала "Страна", Шольц также уклончиво высказался о перспективе поставок оружия Украине, ответив, что Германия и так является самым большим донором Украины.