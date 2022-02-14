Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском палаце весьма уклончиво прокомментировал вопрос поставок оружия для Украины.

"Вы знаете об отношении Германии к вопросу поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - заявил немецкий канцлер.

"Проще говоря, Шольц предложил "взять деньгами". Правда, привез он в Киев пока только 150 миллионов евро", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Шольц также не ответил Зеленскому на вопрос о том, какие санкции Германия введет против РФ в случае эскалации. И смолчал на вопрос о судьбе "Северного потока - 2" в случае начала войны России с Украиной после переговоров с Джо Байденом 7 февраля. Германский канцлер повторил лишь, что "Германия и США абсолютно едины", но больше не сказал по этой теме ничего.

Ранее он заявил, что немцы поддерживают решение властей не отправлять оружие Украине.