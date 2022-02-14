Президент Украины Владимир Зеленский пообещал начать обсуждать законы по политической части Минских соглашений, говорит канцлер Германии Олаф Шольц, который прибыл сегодня с визитом в Украину.

Об этом Шольц заявил в ходе пресс-брифинга с Зеленским.

"Президент меня уверил, что Украина предоставит проекты законов об особом статусе и выборах", - сказал Шольц.



Кроме того, Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы, заявил канцлер Шольц.

Напомним, уже завтра Олаф Шольц отправится в Москву, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Как сказал сам канцлер, эта встреча уже "запланирована и скоро состоится". По его словам, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать "двойной сигнал".

Также сообщалось, что 12 февраля Шольц провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили коллективную безопасность в Европе и нормандский формат.

Помимо этого, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что видит "растущее улучшение" в ситуации вокруг Украины. По словам канцлера, несмотря на то, что "взаимные обвинения" остаются в центре переговоров между странами Запада и Россией, сторонам удалось продвинуться вперед, а сам он "лично немного горд достигнутым прогрессом".