Президент Украины Владимир Зеленский так и не получил от канцлера ФРГ Олафа Шольца, который сегодня прибыл с рабочим визитом в Украину, ответа на вопрос, какие санкции Германия введет против России в случае эскалации. Не дают ему таких ответов и другие мировые лидеры, хотя украинский президент у них об этом интересовался.

Об этом Зеленский заявил на брифинге с Шольцем в Киеве.

Шольц в свою очередь сказал только, что санкционный пакет в стане союзников по НАТО обсуждается, но деталей его не раскрыл.

"Сейчас речь идет о том, что нужно говорить о деэскалации", - уточнил канцлер и снова упомянул необходимость согласования законов по Минским соглашениям.

Заявление прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Добавим от себя, именно от такого согласования Киев уклоняется и в Нормандском формате, и в Трехсторонней контактной группе.

И крайне показательно, что именно в этом Германия видит возможность снизить напряженность", - говорится в публикации.

Ранее Олаф Шольц также сообщил, что президент Владимир Зеленский пообещал начать обсуждать законы по политической части Минских соглашений. Кроме того, Германия призывает к прямым переговорам Киева и Москвы, заявил канцлер Шольц.

А уже завтра Олаф Шольц отправится в Москву, где у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Как сказал сам канцлер, эта встреча уже "запланирована и скоро состоится". По его словам, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать "двойной сигнал".