Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обязательно введет санкции против России в случае вторжения в Украину, но не хочет делать этого.

Об этом сообщает РБК.

По словам Трасс, подготовленный в Британии законопроект о санкциях против России в случае ее агрессии в отношении Украины затронет компании и физических лиц, "значимых для Кремля". И добавила, что законопроект только дает возможность для введения санкций, а не вводит санкции.

"И мы сделаем это (введем санкции - Ред.), только если будет вторжение в Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией. У меня нет разногласий с российским народом", - заверила глава британского МИД.

Поводом для разработки законопроекта стало сохраняющаяся у Лондона обеспокоенность планами России в отношении Украины.

"Мы очень обеспокоены наращиванием Россией военного присутствия у границы с Украиной. И мы четко говорим, что если это случится, то последуют санкции. Но пока они не были введены", - сказала министр.

Подробности законопроекта министр раскрыть отказалась. Ранее она сообщала, что законопроект введет "самый жесткий режим санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза".

Причем в конце января Трасс обещала, что законопроект будет принят к 10 февраля, но он до сих пор не был подан в парламент.

Ранее "Страна" рассказывала, как прошел визит Трасс в Москву.

Также мы сообщали, что в США рассмотрение антироссийских санкций зашло в тупик.