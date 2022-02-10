Сегодня, 10 февраля, глава МИД Сергей Лавров провел в Москве переговоры с британской коллегой Лиз Трасс. Главной целью визита дипломата была дискуссия об Украине.

Британия - один из главных нагнетателей темы о "российском вторжении". И довольно жесткий оппонент России на Западе.

Поэтому от встречи не ожидали никаких прорывов. И прогноз сбылся даже с лихвой: по итогу главные дипломаты обеих стран выглядели раздраженными друг другом.

До встречи российский министр был настроен оптимистично. После — пессимистично. По окончании диалога он детально высказался о "вторжении" на украинскую территорию, Дмитрия Кулебу сравнил с Геббельсом, сообщил об отзыве дипломатов из Киева и многом другом.

А британская министр, судя по всему, ездила в Москву больше попиариться в зимней шапке а-ля Маргарет Тэтчер, чем провести какие-то содержательные переговоры.

Тем не менее, по их итогам лидеры МИД РФ и Британии провели совместную пресс-конференцию. Что редко практикуется между Москвой и англо-американскими союзниками.

"Страна" публикует итоги этой поездки и пресс-конференции.

Трасс в Москве. Главные заявления

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции с Лавровым заявила, что переговоры с Россией по безопасности продолжатся.

По ее словам, у России есть выбор "прекратить агрессию в отношении Украины" и "идти дипломатическим путем", который может "привести к лучшему будущему Европы".

"У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией", — сказала она. Прогресса, по ее мнению, достичь можно. Для этого необходимо "добиться деэскалации и отвести войска от границ".

Трасс заявила, что существует альтернативный путь, по которому может пойти Россия.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия может выполнять свои обязательства по сохранению территориальной целостности и независимости Украины", — отметила Трасс.

"Россия также может "работать в рамках Совета Россия — НАТО, чтобы повысить прозрачность и добиться большего доверия", — добавила министр.

Прокомментировала дипломат и слова Лаврова об их разговоре, который он охарактеризовал как беседу "немого и глухого" (к ним мы еще вернемся ниже).

"Я точно не была немой в нашем разговоре. Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине. Также я слушала министра Лаврова", — сказала Трасс.

Министр добавила, что Лавров опроверг планы России по вторжению на Украину. Чтобы подтвердить свои заявления, РФ должна отвести войска от украинской границы.

С этим моментом, как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на свои дипломатические источники, вышел курьез.

В ходе закрытой части переговоров Трасс заявила о необходимости отвода российских войск от украинской границы. Лавров на это ответил, что военные находятся на территории своей страны. Но Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.

После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?".

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами",— после короткой паузы ответила глава МИД.

Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая деликатно объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Но вернемся к пресс-конференции. В случае нападения России на Украину Запад введет жесткие санкции, а проект "Северный поток-2″ не будет запущен, отметила Трасс.

"Если бы случилось вторжение России на территорию Украины, тогда украинцы стали бы бороться и это был бы длинный, затяжной конфликт. И союзники Украины ввели бы жесткие санкции против отдельных институтов и личностей, и мы должны также четко дать понять, что "Северный поток-2″ не заработает", — подытожила она.

Британскую министершу попросили прокомментировать инцидент с эсминцем Defender, который летом вошел территориальные воды Крыма и был оттеснен российской береговой охраной. На вопрос, можно ли назвать эти действия агрессией, Трасс заявила, что такие действия "обусловлены поведением Москвы".

"В качестве ответа на угрожающее поведение России на украинской границе Великобритания работает с партнерами по НАТО, чтобы усилить нашу оборону. Это шаги, полностью продиктованные интересами защиты. НАТО — это оборонительный союз, и это абсолютно обоснованный подход", - сказала министр.

В общем, ничего ведущего к деэскалации отношений Запада и России от Лиз Трасс услышать не удалось. Да и в целом ее визит больше запомнился прогулками по Москве днем ранее. Глава Форин Офиса удивила меховой шапкой, которая делала ее похожей на премьера Маргарет Тэтчер во время ее визита в СССР.

Правда, в британской прессе уже пишут, что попытка косплеить "железную леди" Лиз Трасс не удалась. И удивляются, почему она позировала на улицах больше, чем вела собственно переговоры.

"Разговор слепого с глухим". Что заявил Лавров

Российский министр был на пресс-конференции более многословен. Но его комментарии показывали, что они с Трасс в общем-то плохо поняли друг друга.

Он заявил, что "разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим".

По его словам, российская сторона неоднократно, в том числе и в этот раз, выступала с подробными разъяснениями своей позиции, и приводила аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за "вторжения" в Украину.

"Я почувствовал, что наши (британские) коллеги либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют", — заявил министр.

По его мнению, западные страны в ситуации вокруг Украины "разыгрывают драму и трагедию, которая все больше становится похожа на комедию", считает Лавров.

Далее он озвучил свою версию - зачем ломается эта "комедия".

"Госпожа министр заявила, что главное - избежать войны на Украине, и вот зачем она здесь. Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается даже из неё трагедию сделать, хотя все больше похоже на комедию, в следующем: вот, через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения, и войска российские вернулись на российскую территорию", - сказал он.

"И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле, это будет торговля воздухом. Конечно, все знают прекрасно, об этом было заявлено, что после завершения учений российские войска всегда возвращаются на российскую территорию", - добавил министр.

То есть Лавров считает, что вся история с "вторжением" - виртуальная, и никаких военных последствий иметь не будет.

Он отметил, что недавно прочитал в одном из канадских СМИ высказывание о том, что "тема Украины - это костыль для падающих рейтингов западных политиков".

"По-моему, очень интересная метафора. Надеюсь, что мы в серьёзных вопросах, которые связаны прежде всего с европейской безопасностью, с безопасностью всех без исключения стран - и членов НАТО, и Украины, и России, - мы все-таки будем более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчёте на очередные электоральные приключения", - заключил Лавров.

По его словам, российских войск в Украине нет.

"Я оставляю на совести наших западных партнеров утверждения относительно присутствия российских войск, тяжелых вооружений на Украине - это все из разряда highly likely. Я приводил примеры - Литвиненко, Скрипали, Навальный - такие же обвинения. Ни разу не то что нам не предъявили факты, но когда мы уже несколько раз подряд напоминаем, что этих фактов нет, просто все эти замечания пропускаются мимо ушей", - сказал Лавров.

Фразеологизм "хайли лайкли" российские дипломаты зачастую иронически используют в качестве синонима бездоказательному обвинению: когда приводятся некие утверждения и единственным аргументом спикера становится фраза, что все озвученное – "весьма вероятно".

В этой связи он заявил, что даже Зеленский не видит угрозы нападения.

"Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - сказал Лавров.

При этом он допустил, что Запад может пуститься и на провокации в Украине. Поэтому Москва, возможно, тоже сократит персонал посольств.

"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой", - сказал министр.

Затронул Лавров и Минские соглашения. По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса (министр пропаганды Третьего Рейха - Ред.), заявляя, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

"Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", - сказал Лавров.

Он также рассказал, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса, считает глава МИД РФ.

"Но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - добавил министр.