Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс находится в России с двухдневным визитом. Вчера вечером она прогулялась по вечерней Москве в меховой шубе и шапке. Ее сопровождали сотрудники британского консульства и охрана.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Утро же у министра началось с посещения Московского госуниверситета. Ректор показал ей макет кампуса.

Сегодня Трасс встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудят Украину.

"В Москве я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и дам понять, Россия должна немедленно вывести свои войска и уважать суверенитет Украины, иначе ее ждут серьезные последствия. Любое вторжение было бы огромной ошибкой. Дипломатия - единственный путь вперед, и Россия должна идти по этому пути", - написала Трасс в Twitter.

Ранее мы писали, что Лиз Трасс накануне своего визита в Украину рассказала, что заразилась коронавирусом.

Также сообщали, что, глава британского Министерства иностранных дел заявляла, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину в случае вторжения РФ.