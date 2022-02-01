В среду, 2 февраля, Министерства иностранных дел Великобритании, Польши и Украины планировали объявить о создании союза трех стран, но объявление об альянсе отложили в связи с заболеванием главы МИД Великобритании.

Об этом министр иностранн6ых дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"Планируется, что первое официальное объявление о создании нового формата сделают министерства иностранных дел трех стран завтра в рамках визита нашего британского коллеги в Киев. К сожалению, у нее ковид, и мы переносим это объявление на более поздний срок", - сообщил он.

Речь идет о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания. По словам Кулебы, с инициативой начать трехстороннее сотрудничество выступила Украина и главы МИД Великобритании и Польши откликнулись на предложение.

"Этот новый формат является частью нашей стратегии малых союзов как активной внешней политики Украины. Отдельное внимание уделяется им и в Стратегии внешнеполитической деятельности....Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистичным осознанием угроз безопасности Европы и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой", - написал Кулеба.





Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс накануне своего визита в Украину подхватила коронавирус. Однако сегодня в Украину с визитом должен приехать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правда, к 16:00 сообщений, доедет ли он все еще нет.

Напомним, на фоне активных поставок Украине оружия в Британии заговорили о создании так называемого тройственного союза с участием Киева, Лондона и Варшавы. "Страна" разбиралась, зачем создается "тройственный союз" и чего от него ждать.