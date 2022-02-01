Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который сегодня приедет в Киев с рабочим визитом, заявил, что его страна готова к наплыву беженцев из Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

Моравецкий заявил, что на данном этапе ситуация с беженцами не рассматривается как угроза. При этом он сравнил их с трудовыми мигрантами, которые "как дешевая рабочая сила никогда не помешают Польше".

"Сейчас мы не рассматриваем возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу. Их принятие и оказание помощи при конфликте мы рассматриваем как очевидное. Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников - ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины - это конечно хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает", - сказал Моравецкий.

Напомним, на прошлой неделе вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины. Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

Также мы писали, что Польша подготовила план эвакуации своих дипломатов из Украины.