Зачем западные журналисты поехали в "ЛДНР"?

Западные СМИ снова преподносят украинской власти неприятный для нее сюрприз. Немалый резонанс среди ее представителей получила публикация Reuters интервью с лидерами "ДНР" Денисом Пушилиным и Александром Ходаковским. Те, чье появление в украинских медиа приравняли к уголовному преступлению, благодаря всемирно известному британскому агентству рассказали всему миру собственную версию событий, происходящих на Донбассе и вокруг него.

Украинский МИД отреагировал на публикацию крайне жестко, что и неудивительно: ведь она разрушает одну из базовых позиций Киева в его противостоянии Минским соглашениям, показывая, что на Донбассе - сепаратизм, а не "российская оккупация".

Собственно, эта мысль проходит лейтмотивом через оба интервью.

На то, что "в последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики", обратил внимание и министр культуры Александр Ткаченко. Правда, выводы он сделал только в отношении Reuters (обвинив их в "поддержке терроризма"), хотя очевидно, что главный вывод должен быть обобщающим. Поскольку "все больше публикаций" ставят вопрос о том, является ли данная тенденция новой кампанией Запада или нет.

Пока это только публикации в медиа. Но ведь мы помним, что в октябре прошлого года кампания пропаганды "российского вторжения" тоже началась именно со СМИ, а политики подключились к ней гораздо позднее – когда общественное мнение уже было подготовлено.

И потому вполне можно допустить, что сейчас общественное мнение Запада готовят к восприятию "республик" как сепаратистских образований – чтобы на следующем этапе западные политики уже могли легально говорить о необходимости вести переговоры именно с ними.

Что, кстати, совсем не новость для западного мира, но является сюрпризом для украинской власти. Совсем недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с ОРДЛО – это одна из красных линий, а теперь может получиться так, что к ним будет принуждать не только Россия, но и Запад.

Париж хочет нейтральную Украину?

В то время как официальные комментарии после визита президента Франции в Москву и Киев отличались предельной скупостью и расплывчатостью, неофициальная информация от западных СМИ выглядит просто сенсационной.

Сначала они сообщили о том, что Эммануэль Макрон в Москве заявил Владимиру Путину о необходимости "финляндизации" Украины, – и эффект публикации был такой, что гостю с Елисейских полей пришлось объяснять в Киеве, будто он и слова такого ("финляндизация") не знает.

Едва успокоилась эта волна, как хлынула вторая: британская Daily Mail рассказала о том, что французский президент сделал российскому коллеге предложение, не согласованное с другими членами НАТО. Эта "несогласованность" была вынесена на первый план, поскольку она важна для западных стран. Для нас же важнее суть предложения – которое состояло в том, чтобы сделать Украину нейтральным государством.

Официальный Париж пока никаких опровержений не делал. И, вполне вероятно, не сделает. Было такое предложение сделано Путину на самом деле или нет – не так уж и важно, для Макрона важно то, что в глазах французов он выглядит политиком мирового масштаба, который, к тому же, вносит предложения, способствующие восстановлению отношений с Россией.

Если бы речь шла об эффективности, то подобное предложение нужно было делать другому Владимиру – не Путину, а Зеленскому. Но украинский МИД вчера заявил, что Макрон вообще никаких предложений в Киеве не сделал. И вот тут уже не мешало бы официальное заявление Парижа – с разъяснением того, что же их лидер делал в Украине.

Поскольку получается нестыковка: в Москве Макрон говорит, что едет в Киев с предложениями, а в Киеве говорят, что он приехал просто "сверить часы". А это значит, что кто-то соврал.

900 млн евро для французской экономики: почему Макрон победил в Киеве

Впрочем, такое разъяснение важно только для нас. Что касается французов, то они имеют все основания считать визит Макрона в Украину удачным. И вовсе не из-за геополитики, а из-за экономики – поскольку их президент уговорил украинского коллегу подписать соглашение о закупке нашей страной 130 электровозов на общую сумму 900 млн евро.

Конечно, тут есть небольшой нюанс: локомотивы для украинской железной дороги будут закуплены в долг. Потому что 900 млн евро - это кредитные гарантии.

То есть, в конечном итоге их все равно оплатит украинский бюджет, так что стимулирование экономики Франции все же будет за наш счет.

И тут возникает вопрос: то, что является несомненным успехом для Макрона, является ли успехом Зеленского? Украинцам так никто и не объяснил, почему на данном этапе так важно покупать электровозы и почему их нельзя было заказать отечественному производителю. А пока ответов на эти вопросы нет, создается ощущение, что либо Макрону дали политическую взятку, либо украинская власть что-то поимеет из оставшейся части кредита.

Давно известно, что не бывает сильных государств со слабой экономикой. И потому не стоит обижаться на французского президента, который делает бизнес, выгодный для своих производителей, своих рабочих и своего бюджета. Как вполне можно понять и президента Турции, который недавно подписал с Украиной соглашение о зоне свободной торговли, чреватое убытками для экономики нашей страны (и прибылью для экономики его страны).

Вопросы в этой ситуации есть только к Зеленскому и его команде, которая принимает решения, идущие во вред отечественному бизнесу. Ведь это в огромном Советском Союзе можно было смеяться над фразой "Государство не обеднеет", а в нынешней Украине это уже вопрос выживания страны.

Зеленский не хочет отменять "женский призыв"?

Вопрос о "женском призыве", который все посчитали закрытым еще в январе, вчера получил продолжение – и достаточно неожиданное. Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене воинского учета женщин, размещенную на его сайте и получившую поддержку 25 тысяч граждан, – и из его ответа можно сделать вывод, что президент не поддерживает идею отмены скандального приказа Министерства обороны.

В сообщении Офиса президента есть всего одна фраза – что Зеленский обратится к Алексею Резникову с указанием "уточнить вопросы", в том числе и по сокращению перечня специальностей и профессий, которые подлежат воинскому учету.

Но тут же идет разъяснение, что вообще-то приказ "составлен в соответствии с Конституцией и законодательством", так что претензии фактически неправомерны.

Однако самое удивительное в том, что, по мнению Офиса президента, "общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет". Это можно назвать одним словом – "приплыли".

В течение нескольких недель вся страна возмущалась тем, что на воинский учет хотят заставить становиться журналисток и бухгалтерш, и после этого выяснилось, что вся проблема только в том, что женщинам не понравилось, что не очень четко прописано, как их будут штрафовать за то, что в военкомат они пришли не вовремя.

По сути, ответ Офиса президента – даже не отмазка, а фактический отказ решить главный вопрос – о возврате к тому перечню "женских" профессий, который существовал до октября прошлого года. И, хотя на 2022 год штрафы в отношении женщин, не пришедших в военкоматы, отменили, вполне вероятно, что через год проблема возникнет вновь.

Ведь точно так же все происходило с кассовыми аппаратами для малого бизнеса – и в результате привело к сегодняшнему коллапсу.

Помогут ли 500 грн за бустерную прививку бороться с ковидом?

Тем временем власть продолжает демонстрировать, что у нее завалялись лишние деньги. Вчера правительство приняло решение о том, что за бустерную прививку от коронавируса будут давать 500 гривен – дополнительно к той тысяче, которая положена за "основную" вакцинацию.

Безусловно, тема эпидемии в последние недели актуализировалась: вчера были обнародованы данные о 38 тысячах новых больных за сутки, а в ближайшие две недели все ожидают выхода на пик заболеваемости, которая может достичь небывалых 50-60 тысяч суточного прироста.

На этом фоне вполне логичным выглядит стремление Кабмина каким-то образом уменьшить число тяжелых больных. Вот только вчерашнее решение никакого отношения к борьбе с коронавирусом не имеет.

Логичным было решение ввести свободный доступ к бустерной прививке – поскольку к концу года стало очевидно, что все желающие вакцинировались, а антипрививочников уже ничем не убедишь. Однако 500 гривен за бустерную прививку бессмысленны по той же причине: те, кто сделал два укола, в основной массе не откажутся делать и третий, а для тех, кто не делал и первой прививки, эти пять сотен все равно будут недоступны.

Поэтому, если в "Вовиной тысяче" нелепыми были только способ ее получения и целевое назначение, то новая льгота нелепа сама по себе. И уж если лишние деньги завелись, то лучше было бы на них закупить оборудования для ковидных отделений. Потому что ясно, что и нынешняя волна коронавируса – не последняя.