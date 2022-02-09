Президент Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с просьбой отменить воинский учет женщин. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову, чтобы уточнить, можно ли сократить перечень профессий военнообязанных женщин.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин. В частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский напомнил, что перечень профессий, по которому должны поставить сотрудниц на воинский учет, составлен в соответствии с Конституцией и законодательством.

В то время президент признал в своем ответе, что общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет.

Как писала "Страна", после появления первой версии приказа о воинском учете женщин Минобороны пообещало штрафовать за нерегистрацию в военкоматах.

К 18 января на учет стали 435 женщин. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что как только обязательный воинский учет женщин полноценно заработает, при необходимости им будут предлагать участвовать в сборах или тренировках.

Между тем, 21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин, убрав из списка 100 профессий.