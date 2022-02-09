Западные СМИ на фоне слухов о войне начали публиковать интервью и репортажи из "ДНР". Причем, это происходит после длительного перерыва - в последние годы зарубежные журналисты особо не посещали "республики", в отличие от периода 2014-2015 годов.

Журналисты агентства Reuters взяли интервью у главы "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина и командира батальона "Восток" Александра Ходаковского.

А крупный европейский телеканал TF1 выпустил репортаж о том, как жители "ДНР" устали от войны и хотят в Россию.

Правда, не всем это пришлось по нраву. Украинские власти уже пугают журналистов, которые посещают "республики" и дают слово их руководству, ответными санкциями.

"Страна" разобрала, что пишут о ситуации на неподконтрольной территории западные СМИ, опасаются ли там войны и почему против этих публикаций выступает Украина.

"Война на Донбассе может вспыхнуть в любой момент"

7 февраля на сайте Reuters вышел текст с заголовком: "Лидер сепаратистов заявил, что полномасштабная война на востоке Украины может начаться в любой момент".

Правда, такую войну, по мнению Пушилина, готовится начать Украина, которая стягивает силы к линии фронта. Агентство при этом сделало оговорку, что Киев такие планы отрицает, а сам "глава ДНР" доказательств подготовки наступления ВСУ не привел.

Далее Пушилин заявил агентству, что в случае полномасштабной войны "ДНР" обратится за поддержкой к Москве. "В первую очередь, мы рассчитываем на себя, но не исключаем, что будем вынуждены обратиться к России, если Украина при поддержке западных стран пройдет определенную линию", - сказал он во время интервью.

Пушилин также назвал "безумием" решение начать такой конфликт, который может привести "к огромным жертвам". "Я говорю о какой-то большой войне, которой хотелось бы избежать, потому что эта война может стать последней для человечества", - заявил Пушилин, обвинив Запад в нагнетании ситуации.

Он также раскритиковал заявления официальных лиц США о том, что начало конфликта будет зависеть от того, насколько замерзла земля. "Все это может начаться в любой момент, независимо от погодных условий. Иногда неблагоприятные погодные условия являются хорошим прикрытием для начала атаки", - сказал Пушилин.

"Глава ДНР" также заявил, что Донецку не хватает вооружений - средств радиоэлектронной борьбы и ПВО, чтобы сбивать турецкие беспилотники "Байрактар". Но пока "республика" не контактировала с Россией по поводу поставок оружия (хотя там, напомним, этот вопрос уже активно обсуждается).

Также корреспонденты Reuters взяли интервью у создателя батальона "Восток" Александра Ходаковского.

"Нам нужно не менее 40 000 солдат, вооруженных автоматами, на передовой", - сообщил он журналистам, уточнив, что сейчас рубежи "республики" охраняет десять тысяч военных, остальные располагаются в тылу.

В противном случае, по мнению Ходаковского, силы "ДНР" потерпят поражение, если будет атака со стороны ВСУ. Поэтому он рассчитывает, что эти 30 тысяч военных для охраны границ пришлет Россия.

Он также поделился надеждами, что Москва поставит на Донбасс новые системы залпового огня - "Град" и "Ураган", а также российских специалистов для "эксплуатации таких сложных систем вооружения".

"Я хотел бы видеть российские воинские части, которые могут использовать это оружие", - сказал он и поддержал инициативу "Единой России" начать поставки вооружений в "ДНР" и "ЛНР".

"Мы - русский Донбасс". О чем говорит французское ТВ

Один из крупнейших европейский каналов TF1 выпустил сюжет под названием "Чего хотят жители Донбасса".

В двухминутном видео показана обычная жизнь жителей неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. С разрушенными от обстрелов зданиями и остановками.

Телеведущая познакомилась с дончанкой Еленой, для которой война вот уже 8 лет является частью её жизни. Женщина показала убежище в подвале, где она не раз спасалась от бомбежек со своей семьёй.

"Мы прячемся здесь, когда обстреливают, сидим здесь или тут. Все приходят к нам, когда падают снаряды, мы укрываемся", - говорит она.

В это время на экранах - подвал-землянка. На столе в погребе стоят скромные запасы еды - в основном, это закупорка на зиму: томатная паста, помидоры, огурцы.

"Война никогда не прекращается и Елена, как большинство жителей Донецка, считает, что именно украинцы начали войну в 2014 году. Поэтому с тех пор она все больше и больше смотрит в сторону России", - звучит закадровый голос.

"У меня российский паспорт, потому что я считаю себя русской, а не украинкой. Мой сын, мой муж, мы все имеем российские паспорта и надеемся, что Донбасс когда-нибудь будет присоединен к России", - говорит Елена и показывает ведущей свой паспорт с двуглавым орлом на обложке.

Ведущая делится своими наблюдениями. Говорит, что в Донецке все говорят по-русски. Студенты исторического факультета хором отвечают на вопрос о том, на каком языке они говорят: "На русском!"

Преподаватель Донецкого национального университета Оксана Пенькова, завкафедрой истории России и славянских народов, говорит: "Раньше наш регион был российским. В начале советского периода он вошел в состав Украины. Так исторически сложилось, что мы всегда говорили по-русски дома, на работе, в быту".

На улице и в книжном магазине можно найти самые разные книги, написанные только на русском языке (на видео книга французского актера Жерара Депардьё, который получил российский паспорт, - Ред.).

"Мы родились на Украине, но в душе мы все русские", - говорит продавщица в магазине.

Далее в сюжете идут супермаркеты, на прилавках которых продукты из России и Беларуси. И, конечно же, акцент на российских рублях - этой валютой повсеместно расплачиваются жители Донецка.

"Пирожные, хлеб, фруктовые соки, фрукты и овощи продаются в рублях, российской валюте", - говорит ведущая.

Прохожая на это отвечает: "А чем вы хотите, чтобы мы платили, украинской валютой?".

В конце репортажа идут выводы о том, что украинская валюта в любом случае больше не ходит на Донбассе, поскольку все украинские банки были закрыты еще 7 лет назад.

Когда съемочная группа едет по главному проспекту Донецка на здании красуется лозунг: "Мы - русский Донбасс".

Этим завершается репортаж.

То есть лейтмотив этого репортажа - Донецк уже давно не Украина, и местные жители хотят быть ближе к России. Довольно показательный посыл с учетом нынешних телодвижений по исполнению Минских соглашений.

Кстати, тот же посыл звучит и в недавнем сюжете американского издания Vice News - правда, не от жителей "ДНР", а из уст украинского военного-добровольца, с которым поговорила журналистка.

По его мнению, на Донбассе украинскую армию местное население не поддерживает.

"Не так много людей, которые поддерживают то, что мы делаем — вооруженные силы Украины, в целом, в этой борьбе, в этой войне, на Востоке Украины. Здесь люди считают русских своими братьями, поэтому местное население может здесь ходить, улыбаться, но они помогают, работают на другую сторону. Они передают информацию, корректируют огонь артиллерии", - рассказал военный.

Реакция Украины

В Киеве репортаж от французских журналистов не комментировали. Но всерьез озаботились двумя интервью от Reuters.

В МИД Украины заявили, что внимание СМИ к руководителям неподконтрольных территорий Донбасса создает "фальшивую реальность" и "подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления".

Об этом написал официальный представитель ведомства Олег Николенко в своем Twitter.

"Reuters, на Донбассе нет сепаратистов, а есть российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским доверенным лицам создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за её преступления. Когда дело касается безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", – написал Николенко.

Глава Минкульта Александр Ткаченко раскритиковал журналистов Reuters, которые назвали военных "ДНР" "сепаратистами". По его мнению, таким образом корреспонденты могут "узаконивать терроризм".

Он также пригрозил журналистам некими последствиями.

"В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, признанной украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай случился с Reuters – поэтому решил отреагировать…

…у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем, давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля…

Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это он должен исключительно по украинским пунктам пропуска вдоль линии разграничения".

Ткаченко также написал, что пересечение границы будет считаться нарушением закона и "будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил".

То есть Украина пытается диктовать западным журналистам, у кого им брать интервью, а у кого нет.

Но тем не менее, тенденция интересная - на Западе опять просыпается интерес к тому, что происходит на неподконтрольных территориях. Причем, трибуну дают как местным жителям, не желающим возвращаться в Украину, так и руководителям "республик".

Нельзя исключать, что это может быть признаком разморозки Минского процесса, который предусматривает статус "ДНР" и "ЛНР" как сторон конфликта.

Украина с этим не согласна и отрицает любую субъектность "республик". Но именно вокруг этого сегодня ломаются копья в Нормандском формате - вступит ли Киев с в прямые переговоры с Донецком и Луганском или нет. Это станет понятно, видимо, уже после ближайшей встречи по Донбассу, которая состоится 10 февраля в Берлине.