Украина будет готова к движению вперед по теме автономии Донбасса, если будет найдена должная очередность действий.

Это заявление сделал 7 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен на своместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Блинкен добавил ремарку о том, что Вашингтон и Киев едины во мнении, что путь к урегулированию в регионе дают Минские соглашения.

Заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как заметил канал, это первое публичное заявление американских лиц, которое подтверждает, что Вашингтон общается с Киевом по поводу выполнения политической части Минских соглашений. Ранее украинские власти категорически отрицали саму возможность предоставление Донбассу особого статуса и другие пункты политической части. И вот теперь, если верить Блинкену, оказывается, Киев может на это пойти. если будет найдена "должная очерёдность".

"Вопрос только, что за очерёдность имеется в виду. Если прежнее требование - "сначала передача контроля над границей, а только потом выборы и особый статус", - то Россия и "ЛДНР" уже неоднократно говорили, что для них это неприемлемо", - написал канал.

На выходных "Страна" сообщала о заявлении "ЛДНР", что глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с советниками лидеров стран нормандской четверки в Париже обязался рассмотреть предложение "республик" по урегулированию на Донбассе.

Однако Банковая в лице Михаила Подоляка дезавуировала обязательства Ермака.