Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1", который стал главной медийной площадкой "слуг народа", предложил назначить экс-президента Петра Порошенко главой украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

По словам Тягнибока, возможно, именно Порошенко будет знать, как "съехать" с Минских договоренностей, так именно он их ранее подписал.

"Я бы посоветовал именно Порошенко назначить главой Трехсторонней контактной группы, потому что у него хорошие знакомства, возможности как дипломат общаться и говорить с западными партнерами. Может, именно он, мне кажется, будет знать, как съехать с Минских соглашений, потому что все начиналось в 2014 году позорным голосованием в парламенте. Единственная фракция "Свобода" тогда вытащила карточки. Потом каждый год продолжали эти Минские соглашения. Говорили, что нет альтернативы Минску. А на самом деле, это просто миф", - сказал Тягнибок.

Также поделился своим "стратегическим рецептом" решения проблем в отношениях с Россией: "Нужно вместе с нашими западными партнерами сделать все, чтобы Россия, как государство, развалилось, скажем, на 20 национальных держав. Вот в тот момент мы сможем безболезненно вернуть себе и Крым, и другие наши утраченные территории".

Ранее мы рассказывали, как накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом в августе прошлого года Олег Тягнибок решил выдвинуть "ультиматум" президенту Украины.

Также сообщали, что после объявления о победе Вирастюка на Франковщине Тягнибок требовал перевыборов.