Интересная история разворачивается с деньгами, которую в Киев привез Макрон.

Украинские власти сообщили, что 900 миллионов евро пойдет на закупку 130 французских электровозов компании Alstom.

При этом французы привезли не сами деньги, а финансовые гарантии, под которые местные банки выдадут целевые кредиты - то есть, под закупку этих самых локомотивов.

То есть компания Alstom в одночасье получила огромный заказ от Украины.

Интересно, что буквально недавно, в конце января, этот французский производитель пытался на похожую сумму (почти 900 миллионов долларов) продать свои электропоезда в Аргентину. Но проиграл тендер российской компании "Трансмашхолдинг".

И, получается, Макрон оперативно "подставил плечо" своему производителю - но в конечном итоге за счет Украины. Ведь отдавать кредит и закупать впоследствии запчасти будет наша страна.

Отметим, что подобную схему французы готовили еще в мае, подписав предварительное соглашение с "Укрзализныцей". Но денег под сделку выделять не спешили.

Но теперь, как видим, решили выдать Украине финансовые гарантии. Судя по всему - чтобы помочь французской компании, проигравшей крупный тендер в Аргентине.