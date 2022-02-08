В рамках военно-технического сотрудничества "Укроборонпром" и французская военная компания Thales подпишут соглашение о сотрудничестве.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Компания Thales - один из мировых лидеров по производству средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных систем.

Также Thales выпускает различные системы нацеливания - для самолетов, танков и других вооружений. Треть акций Thales - у правительства Франции. Что конкретно закупает у французского ВПК Украина - пока неизвестно.

Новость прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Очевидно, что под шумок "вторжения России" мировые производители вооружений ринулись зарабатывать на этом конфликте", - указывается в публикации.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал об инфраструктурных проектах, которые Украина собирается реализовать вместе с Францией. В частности, он заявил о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро.

Помимо этого, Зеленский поблагодарил Францию за 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС. Деньги используют для стабилизации экономики страны.