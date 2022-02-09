Макрон в Киеве: превью к встрече советников?

Паломничество западных политиков в Киев продолжается. Вслед за президентом Турции и премьером Великобритании гостем Владимира Зеленского вчера стал лидер Франции Эммануэль Макрон. Который, правда, в украинскую столицу прибыл "транзитом" через российскую, где накануне, по его словам, имел длительный разговор с Владимиром Путиным.

По сути, для Макрона эти два визита были частью единой программы, цель которой – активизировать "нормандский формат" накануне президентских выборов в его стране. Как признался французский президент российскому, он привез в Киев некие предложения для украинского коллеги, однако после беседы Зеленского с Макроном ни одного упоминания об этих предложениях не было сделано.

В чем причина – в отказе со стороны хозяина Банковой или, наоборот, в принципиальном согласии и передаче предложений на проработку советникам лидеров "нормандской четверки" – вчера так и осталось неизвестным. Поэтому, несмотря на неоднократные заявления Макрона о важности Минских соглашений, практические последствия его визита в Киев отсутствуют. По крайней мере, в публичной плоскости.

Как и до приезда французского гостя, в центре внимания остается встреча советников, намеченная на четверг. Вряд ли в СМИ сразу после нее всплывет то, о чем могут договориться Андрей Ермак и его коллеги, однако есть основания считать, что какие-то договоренности точно будут. И они могут оказаться важнее всех коммюнике о визитах Эрдогана, Джонсона и Макрона вместе взятых.

Убежище для Порошенко: зачем Путин потроллил Петра Алексеевича

Неожиданным последствием вояжа Макрона по восточноевропейским столицам стало заявление Путина на брифинге с французским президентом, адресованное Петру Порошенко. В присутствии французского лидера хозяин Кремля дважды заявил о том, что готов предоставить бывшему президенту Украины политическое убежище.

Внешне это выглядело как троллинг Петра Алексеевича и даже как подыгрыш Зеленскому, который старается политически уничтожить предшественника, чтобы самому занять его нишу. Собственно, именно так это и воспринял сам Порошенко, который намекнул на наличие сговора между Кремлем и Банковой – при этом даже сделал акцент именно на Зеленском, хотя заявление делал Путин.

Но видеть в неожиданном пассаже российского президента исключительно троллинг украинского политика – означало бы до примитивизма упрощать хозяина Кремля.

На самом деле ключевым был тот факт, что все говорилось в присутствии президента Франции, и это заявление нужно услышать именно ушами Макрона. Которому, в общем-то, непонятны тонкости взаимоотношений двух украинских президентов и их треугольника с Путиным.

Макрон услышал именно то, что сказал его московский визави: что Зеленский превращается в диктатора, который устраивает уголовное преследование своего предшественника, ранее подписавшего Минские соглашения.

И здесь надо учитывать, что Франция – одно из европейских государств, где особенно болезненно воспринимаются "массовые систематические нарушения прав человека", "закрытие неугодных СМИ" и "гонения на политических оппонентов" (все в кавычках – прямые цитаты из Путина!). А еще во Франции весной будут президентские выборы, на которых с Макрона наверняка спросят о том, почему он поддерживает "диктаторский режим Зеленского".

По сути, заявлением о Порошенко Путин задавал политическую повестку для поездки Макрона в Киев, давая ему в руки аргументы, которыми можно давить на украинского президента. А Порошенко в данном случае просто сыграл роль карты нужной масти, которую вовремя бросили на игральный стол.

Киев побил горшки с Берлином

А вот в игре на международном карточном столе у Украины, похоже, стало одной картой меньше. Вчера CNN опубликовала информацию о том, что встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины была отменена, потому что представительница Берлина отказалась заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток - 2" в случае вторжения России, а также из-за отказа Германии оказать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно.

Спустя несколько часов появилось опровержение со стороны украинского МИДа, в котором публикация CNN названа "конспирологической теорией", а причина отмены встречи обозначена ровно та же, что и ранее, – несовпадение рабочих графиков немецкого министра и украинского президента.

Однако эта причина как раз и вызывает недоумение: что настолько важное могло быть в графике Зеленского позавчера, из-за чего пришлось отменять встречу с главой МИД Германии?

Причем речь идет именно о графике Зеленского, поскольку Бербок в Киев прибыла, встретилась со своим коллегой Дмитрием Кулебой и от избытка свободного времени даже посетила музей Голодомора. И после всего этого нам предлагают поверить, что CNN врет, а МИД говорит правду.

Если глава МИД одного из топ-государств мира приезжает для встречи с президентом, мягко говоря, не топ-державы, а ей в этой встрече отказывают, становится очевидно: речь идет о конфликте серьезного масштаба.

Глупость в том, что Бербок как лидер "Зеленых" была, пожалуй, главной защитницей украинских интересов в немецком правительстве. И если с ней поступили так, то можно смело утверждать, что украинского лобби в Берлине теперь уже не осталось. Остался лишь украинский посол Мельник, которого в коридорах немецкой власти на дух не переносят.

В кого выстрелит западное оружие?

Лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась заявил, что, если националисты придут к власти, Украина станет проблемой для Европы и многих стран остального мира.

На заявления лидеров радикальных националистов украинские СМИ, как правило, внимания не обращают. И даже не из-за смыслов, которые продуцируют Андрей Белецкий, Евгений Карась и другие их "побратимы"-конкуренты, сколько из-за желания приуменьшить влияние ультраправых в Украине, чтобы не получать упреков от Запада.

Вот и вчерашнее заявление Карася осталось практически незамеченным, несмотря на то, что перспектива, им нарисованная, не выглядит такой уж нереальной.

"Нам (в смысле Украине – Ред.) сейчас дали столько оружия не потому, что мы хорошие, а потому что мы единственные, кто готовы выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать", – объяснил лидер С14, при этом добавив, что с таким военным потенциалом Украина может по-другому говорить с соседями – в частности, с Венгрией. И это заявление показывает, что лидеры украинских ультранационалистов, в отличие от лидеров Запада, хорошо усваивают уроки истории.

Тот сценарий, который описал Карась, уже происходил в 1918-1920 годах, только роль Украины исполняла Польша. Едва возрожденную Речь Посполитую французы напичкали оружием, оставшимся после Мировой войны, – в расчете на то, что новое государство станет разделительным барьером между "красной" Россией и "розовой" Германией.

Собственно, эту роль Польша выполнила, но попутно развязала войны против всех своих соседей, оторвав куски территорий не только у России и Германии, но и у Литвы с Чехословакией. А Западную Украину вообще поглотила полностью.

Безусловно, для такого сценария нужна более решительная власть, чем та, что сегодня сидит в Киеве. И в этой роли те же Белецкий и Карась видят себя и своих сторонников. Что с электоральной точки зрения кажется фантастикой, но на самом деле рассматривается многими экспертами как один из возможных вариантов.

Ультраправые на сегодняшний день в Украине – единственная организованная военная сила, получающая стабильное финансирование (или, как минимум, самофинансирующаяся за счет рэкета и отжима бизнеса). Учитывая реалии, они уже создают себе политическое прикрытие: "Нацкорпус" вместо "Азова", "Основа будущего" вместо уже упомянутой С14. Причем создают не столько для выборов, сколько для легализации на случай захвата власти. Вероятность которого намного выше статистической погрешности.

Смартфоны для бабушек: почему Зеленский хочет потратить миллиарды?

Сенсация украинского масштаба: президент предложил раздать бесплатные смартфоны всем вакцинированным пенсионерам. На фоне многих других инициатив Банковой эта, в общем-то, ничем не отличается в плане безответственного популизма, однако, в принципе, может быть реализована, хотя и обойдется госбюджету в круглую сумму до 50 млрд гривен.

Внешне с инициативой "полной смартфонизации" Украины все выглядит благополучно: тут и социальная забота о наименее обеспеченных, и продвижение прогрессивной идеи цифровизации страны, и популяризация прививок от коронавируса. В общем-то, кроме стоимости проекта для дырявого украинского бюджета, тут даже нельзя найти какого-то негатива.

Его и не будет, если вслед за "полной смартфонизацией" не последует следующий шаг – предложение проводить выборы в онлайн-режиме, о чем уже в свое время заявлял Зеленский.

В случае попытки реализовать данную инициативу в руках власти окажутся миллионы голосов, которыми она сможет распоряжаться по своему усмотрению. И дело не только в том, что голосование в интернете трудно контролировать, – просто к миллионам пенсионеров, которые на смартфонах хорошо знают только кнопку быстрого вызова, придут десятки тысяч агитаторов из социальных служб, которые в обмен на лишнюю сотню субсидии сами нажмут нужную кнопку голосования.

Такой способ работы с избирателями может оказаться даже более эффективным, чем голосование по почте, благодаря которому Джо Байден победил Дональда Трампа. И куда более прогрессивным, что затруднит любые возражения со стороны международных наблюдателей.