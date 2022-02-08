Петр Порошенко наспех подготовил ответ на слова Владимира Путина о политическом убежище для него в России.

Назвал его уважительно Владимиром Владимировичем.

"Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - написал Порошенко.

Но первым делом обвинил Зеленского в том, что тот, "преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин".

"Логика тут не очень понятна. Видно, что писалось не скорую руку. Но, возможно, это только первый «подход к снаряду»", комментирует ситуацию Телеграм канал "Политика Страны".

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции сразу после более чем пятичасовых переговоров с президентом Франции Макроном заявил, что готов предоставить убежище Порошенко.

"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - заявил Владимир Путин.

"Ну все. Теперь главная повестка украинской политики на ближайшие дни определена. Зеленский и Ко будут клеймить Порошенко как агента Путина, а Порошенко записывать гневные видео, как Путин с Зеленским вместе сговорилось уничтожить его рейтинг", комментирует Telegram-канал "Политика Страны".