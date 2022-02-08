Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле с Макроном заявил, что с февраля 2014 года источником власти в Украине Россия считает не волеизъявление народа, а государственный переворот.

Об этом российский президент рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции в понедельник, 7 февраля.

"Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть в Украине, источник власти, - госпереворот, а не воля народа" - заявил глава российского государства, отвечая на вопрос на пресс-конференции.

Путин добавил, что Россия после кровавого госпереворота в Украине была вынуждена защищать проживающих в Крыму людей.

"Изначально-то власть в Украине захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?" - задался вопросом российский лидер.

Напомним, что глава Кремля заявил о том, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

Ранее мы писали, что Владимир Путин на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть себе Крым, то России придется воевать и с Францией, как членом Альянса.

Также "Страна" сообщала, что Кремль не ждет разрядки ситуации вокруг Украины после сегодняшней встречи Путина и Макрона.