Лидер ультраправой организации С14 (сейчас - "Основа будущего") Евгений Карась заявил, что если националисты придут к власти, Украина станет проблемой не только для Европы, но и для многих стран мира.

Об этом он сказал в ходе "Бандеровских чтений" в Киеве.

"Нам сейчас дали столько оружия не потому что мы хорошие, а потому что мы единственные кто готовы выполнять задачи Запада, потому что нам весело, нам прикольно убивать и прикольно воевать", - заявил Карась.

По его словам, с таким военным потенциалом Украина может по-другому говорить с соседями. Например, с Венгрией.

"И поэтому Украина, если придут к власти националисты, будет большой проблемой для многих стран, которые пытаются нас сейчас уколоть", - сказал Карась.

Ранее мы писали, что США планируют передать Украине до 45 самолетов с вооружением в рамках пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов.

Также сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила более 1000 тонн оружия от партнеров.

Ранее "Страна" спросила у киевлян, как они в целом относятся к поставкам оружия в Украину и какие страны по их мнению поступают более правильно.