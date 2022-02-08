Красные линии Банковой: чего не хочет украинская власть

Тема выполнения Украиной Минских соглашений, сверхактуальная в январе, стала затухать по мере того, как начала спадать напряженность вокруг ситуации на украинско-российской границе. Правда, она снова актуализируется в ближайшие дни, когда в Киев приедет Макрон (накануне он встречался с Путиным в Москве и много говорил о Минских соглашениях) глава Офиса президента Андрей Ермак поедет на встречу советников лидеров "Нормандской четверки", но украинская власть уже делает все, чтобы дать понять обществу: речь пойдет не о выполнении "Минска-2", а лишь об имитации.

Вчера это ясно дал понять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявив в своем твиттере, что "мы ищем дипломатические решения, но не будем пересекать красные линии Украины". А чтобы всем было понятно, что именно Кулеба и его коллеги не намерены пересекать, он назвал сразу три пункта этих "красных линий".

Первый из них выглядит, правда, несколько странно: "никаких уступок по суверенитету, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины". Странно это, поскольку известно, что на всех последних переговорах речь идет только о Донбассе, и в этом контексте украинской власти предлагают вернуть территориальную целостность – но именно она усердно отбивается руками и ногами.

Еще один пункт – "только народ Украины имеет право определять внешнеполитический курс страны" – выглядит чисто ритуальным. То есть понятно, что Кулеба таким образом высказывается против требования Москвы юридически оформить гарантии невступления Украины в НАТО, но в реальности все зависит не от Москвы или "украинского народа", а от западных стран, которые не горят желанием принимать нашу страну ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс. Поэтому и эта "красная линия" нарисована лишь для красного словца.

И остается последняя: "никакого прямого диалога с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске". Которая, собственно, и означает, что реальных переговоров не будет.

Хотя тут, конечно, вопрос со степенью давления Запада на Киев. Правда пока не очень понятно какого масштаба должно быть жато давление, чтоб украинские власти поменяли свою позицию по Минским соглашениям.

1000 тонн оружия и ненужный "Железный купол": как власть "усиливает" армию

Политика украинской власти на данный момент уже сводится к тому, чтобы выпросить у всего мира побольше оружия и таким образом сделать вид, будто наша страна настолько сильна, что ей уже никакие переговоры не нужны. Правда, финансовые ресурсы для превращения Украины в "Верхнюю Вольту с ракетами" у нашей власти отсутствуют, поэтому приходится брать не то, что реально нужно для обороны, а то, что дают.

И в таком контексте пять тысяч немецких касок выглядят далеко не самым плохим подарком – во-первых, потому, что это действительно подарок, а не продажа чего-то за выделенные под эти цели кредиты, а во-вторых каска – это реальная защита от реальных пуль и осколков.

Чего не скажешь, к примеру, об израильской противоракетной системе "Железный купол", которую Владимир Зеленский прошлой осенью выпрашивал в Нью-Йорке у американцев. Правда, не выпросил – и слава богу. Потому что вчера министр обороны Алексей Резников заявил: "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов страны.

Сама по себе эта система неплоха, но она предназначена для специфических израильских условий, в которых главная угроза – это действия террористов-одиночек, которые могут быть вооружены только компактными ракетными установками, позволяющими стрелять на небольшие расстояния с небольшой скоростью.

А в Украине "Железным куполом" хотели прикрыть атомные станции и другие стратегические объекты от возможного обстрела российскими ракетами – с большого расстояния и с высокой скоростью. И вопрос тут даже не в самой противоракетной системе, а в том, что какие-то "специалисты" ведь посоветовали украинскому президенту выпрашивать у Штатов то, что нам не нужно!

И таких примеров может оказаться немало. Ведь если министр иностранных дел с гордостью рассказывает, что Украина от партнеров получила уже более тысячи тонн оружия, то уже сама оценка ценности оружия в тоннах заставляет сомневаться в его качестве.

Впрочем, руководству украинской армии все сгодится. Воспитанное на традициях 1990-х годов, когда военные распродавали вооружение и технику направо и налево, оно быстро найдет "применение" тому, что собственно для отечественных Вооруженных сил окажется бесполезным. Потому что в мире много легальных и нелегальных армий с абсолютно разными потребностями.

180 миллионов – "кинокитам" Зеленского

Да и стоит ли ожидать от украинских военных другого поведения, если точно так же себя ведут те, кто ими руководит? К примеру, вчера стало известно, что государственный телеканал "Рада", прошедший ребрендинг и получивший под это усиленный бюджет, почти половину его – 180 млн гривен – отдаст их частной компании "Кинокит".

За 180 миллионов "кинокиты" должны заполнить эфир качественными авторскими и прочими программами. Судя по тому, что компания была единственным участником пяти тендеров по этому направлению, она – единственная в Украине, кто способен производить столь качественный контент. А то, что "кинокиты" ранее сотрудничали с Владимиром Зеленским (еще не президентом), – это, конечно же, случайное совпадение.

Да и стоит ли акцентировать внимание на телепродукции, когда такая ситуация у нас буквально во всем? Нужно купить запчасти для военной техники российского производства – мы их закупаем у посредника, потому что не можем же мы торговать со "страной-агрессором"! Нужно закупать "дээнэровский" уголь – купим у посредника как уголь белорусский.

Все это обосновал еще Петр Порошенко, объяснив, что независимость – это дорого. А дорого это потому, что нужно заплатить власти, которая создает подобных посредников. И это вовсе не коррупция, а благодарность от имени украинского народа – за обеспечение независимости.

Жизнь без энергоресурсов: что пообещал Украине Лукашенко на случай войны

Проблема только в том, что вся эта "независимость" – просто миф, предназначенный для оправдания заработков для власти. И это вчера наглядно объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, которое он дал российскому телевидению.

Это было, пожалуй, первое интервью Бацьки, в котором он высказывается об украинской власти откровенно негативно. И, пожалуй, первое, в котором белорусский президент позиционирует себя как откровенного союзника Кремля в российско-украинском конфликте.

Безусловно, такая эволюция от политика, хотевшего объединить Белоруссию с Украиной в 2014-м ради противостояния России, до главы государства, явно записавшего нынешнюю Украину во враги, впечатляет, хотя очевидно, что она является вынужденной и продиктованной позициями западных государств и Киева.

Но, так или иначе, Лукашенко первым во всеуслышание заявил о том, что произойдет, если начнется открытая война между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и Украиной – с другой. Причем речь не только о ракетном ударе (о чем он тоже сказал), но и о чисто экономическом факторе – полном перекрытии импорта энергоресурсов.

Что это значит в электроэнергетике – объяснять не нужно, после того, как белорусское электричество несколько раз спасало Украину нынешней зимой. Что это значит на рынке бензина и дизтоплива – тоже, в принципе, понятно. К примеру, в 2021-м 62% дизтоплива на нашем рынке были белорусскими или российскими.

Но то же ждет Украину и по тем направлениям, где, как заявляет власть, обеспечена энергонезависимость. Фирму-прокладку для закупки угля или газа можно сделать хоть в Нидерландах, хоть в Швейцарии, но Москве и Минску все равно будет известно, куда эти "прокладки" поставляют энергоресурсы, и в случае войны оставят их без угля и газа так же, как это было бы в случае прямых контрактов. Поэтому украинцы переплачивают за энергоресурсы просто ради существования мифа об энергонезависимости. Точнее, ради того, чтобы украинская власть на этом мифе заработала.

Цена хлеба бьет рекорды. И продолжит бить

Ну, и как результат этого мифа – подорожание целого ряда продуктов, которые, казалось бы, бесконечно далеки от "энергонезависимости". Вчера стало известно, что цены на хлеб достигли рекордного уровня последних пяти лет и не собираются на этом останавливаться.

В принципе, подорожавший хлеб – ни для кого из нас не новость. Все, кто покупают продукты не на том рынке, где их берет Николай Тищенко, знают, что ценники на хлеб, батоны и лаваши обновлялись каждый месяц, начиная с октября. И обновлялись, увы, только в сторону увеличения.

Соответственно, каждый из нас мог подозревать, что какие-то рекорды уже побиты. И что нынешний уровень цен – еще не предел. Правда, сейчас украинская власть создает иллюзию, будто речь идет о временных трудностях, которые закончатся, как только закончится зима. Но на чем могут быть основаны подобные надежды?

По большому счету, ни на чем. Даже после окончания отопительного сезона у украинской власти не появится лишний газ отечественной добычи, который можно было бы продавать украинской промышленности дешево. Значит, она рассчитывает на то, что газ на европейской бирже подешевеет, как это происходило еще сравнительно недавно.

Да, когда-то это происходило почти каждое лето. Но вот прошлым летом не произошло. И какие основания полагать, что нынешним летом ситуация не повторится?

Наоборот, большинство экспертов предполагает, что сверхвысокие цены на газ – это надолго. Причем вне зависимости от того, заработает "Северный поток - 2" или нет, – поскольку по нему будет идти газ преимущественно по прямым контрактам.

А значит, надо исходить из того, что цена в 700-1700 долларов станет постоянной, власть ее долго дотировать не сможет – и уже летом станет составляющей в цене хлеба. А осенью – в цене отопления.