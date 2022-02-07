Государственный парламентский телеканал "Рада", который в прошлом году уже заплатил частной компании "Кинокит" 9 млн грн, в этом году заплатит этой же компании еще около 180 миллионов гривен за создание передач и ток-шоу.

Об этом свидетельствует информация на портале публичных электронных закупок ProZorro.

Указано, что "Кинокит" выиграл в пяти тендерах, при этом во всех них он был единственным участником конкурса. Речь идет о следующих тендерах:

6 млн гривен на создание авторских телевизионных программ и специальных проектов для целей канала "Рада" до 30 июня 2022 года;

60 млн гривен - на "Утреннее шоу телеканала "Рада" до 31 декабря 2022 года;

48 млн гривен - на программу "День живьем" до 31 декабря 2022 года;

30 млн гривен - на программу "Новости" до 30 июня 2022 года;

36 млн гривен - на "Вечернее шоу телеканала "Рада" до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в 2022 году на канал "Рада" планируют потратить 378 млн грн. То есть компании "Кинокит" планируют выплатить почти половину годового бюджета.

Ранее мы писали, что телеканал "Рада" закупает "Утреннее шоу" по 160 тыс. гривен за выпуск. Деньги на это предусмотрены из госбюджета.

Что касается компании "Кинокит", то по данным opendatabot, экс-учредителем компании является Владимир Оселедчик, который в 2011 году продюсировал шоу "Миллионер – горячее кресло" с ведущим Владимиром Зеленским. Эта же компания была одним из подрядчиков форума "Украина 30", организованного компанией жены заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Напомним, наш источник на телеканале еще в середине января рассказал, что значительная часть госфинансирования телеканала уходит сразу в компанию, у которой канал заказал услуги по изготовлению контента.