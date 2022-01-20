После обновления государственного телеканала "Рада" его финансирование в 2022 году увеличилось в 7 раз. В предыдущие годы существование канала расходы на работников СМИ составляли около 50 млн грн, а в этом году на него планируют потратить уже 378 млн грн.

Об этом сообщает "APnews" со ссылкой на ответ от телеканала.

Издание пишет, что запрос о финансировании в "Раду" они отправили 17 декабря, а ответ получили 17 января. Однако в документе указаны данные, которые являются актуальными на дату запроса.

По данным самого госканала, фактические расходы "Рады" за 2020 год составили 48 654 800 грн.

С января по сентябрь 2021 года потратили 39 565 800 грн (информацию о ноябре и декабре предоставлять журналистам не стали - Ред.).

При этом количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным – 78 человек.

Сотрудникам госканала "Рада" за 10 месяцев насчитали зарплаты на общую сумму 22 571 100 грн. (то есть, это 290 тысяч грн на сотрудника, или 26 тысяч гривен в месяц на одного работника телеканала - Ред.).

Между тем, в "Раде" отказываются конкретизировать информацию, а именно - какая именно сумма была потрачена на "обновление" телеканала.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплата директора обновленного канала "Рада" составила 67 тыс.

"Страна" также информировала о том, что парламентский телеканал "Рада" заплатил частной компании "Кинокит" в прошлом году 9 млн грн из бюджета за производство новостей и телешоу для своего эфира.