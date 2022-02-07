Президент Беларуси дал интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, в котором рассказал о "красных линиях" для Киева и отношении к Зеленскому.

Главное из этого интервью - подтверждение, что в случае атаки ВСУ на Донбассе Беларусь намерена действовать на стороне России и в координации с Москвой.

Кремль же давно дает понять, что Украина получит военный ответ в случае наступления на "ДНР" и "ЛНР". А с учетом заявлений Бацьки, речь может пойти о том, что территорией собственно Донбасса боевые действия не ограничатся.

Поэтому заявления Лукашенко можно рассматривать как еще один "предохранитель" от возможных попыток Украины (которые сама Украина отрицает) изменить силовым путем статус-кво на Донбассе. Или каких-то других силовых провокаций.

Интервью продолжалось около 2 часов.

"Страна" собрала основные заявления Лукашенко.

"Они понимают - бесперспективно воевать с Россией"

Лукашенко заявил, что не видит возможности для большой войны в Европе. Он объяснил это тем, что жители континента привыкли к комфорту.

"Слишком комфортно мы живем. Комфорт - это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: "Завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Беларуси было…"

Второй причиной он назвал бесперспективность противостояния НАТО с ОДКБ и заявил, что западные страны это понимают, поэтому война в Украине и Европе невозможна.

"ОДКБ что показало (речь об операции в Казахстане. - Ред.) - пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ: что мы показали (готовность оперативно реагировать на угрозы. - Ред.). Сколько сил у нас там было - всего ничего, но мы показали. А если бы надо - там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нурсултане взяли аэропорты под контроль", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский президент убежден, что на Западе понимают бесперспективность войны с силами ОДКБ.

"В Европе будет проще. Они что, этого не видят? Они понимают, что бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией. Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", - предостерег Лукашенко.

По его мнению, в современном мире никто не заинтересован в том, чтобы отказаться от мирной жизни и выносить тяготы, подобные тем, которые перенесли белорусы во время Второй мировой войны.

"Война с Украиной продлится 3-4 дня"

Отдельно Лукашенко сказал с уверенностью, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью, а если и будет, то война продлится три-четыре дня.

"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем", - сказал Александр Лукашенко.

И добавил, что "как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул".

Лукашенко сказал, что "США толкают Киев к войне", однако Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией или на Донбассе. По словам Лукашенко, Москва и Минск нарисовали "красные линии" для Киева, перейдя которые - в частности, начав войну в Донбассе, - он получит совместный ответ.

"Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну, - сказал Лукашенко. - Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию - получай!".

Более того, Лукашенко пообещал, что белорусская армия поддержит российских военных в случае обострения ситуации в Украине. На уточняющий вопрос журналиста, будет ли это ракетный удар по территории Украины, Лукашенко ответил утвердительно.

"И не только. Все что только есть", - пояснил он.

Говоря о совместном ответе России и Беларуси, Лукашенко уточнил, что не шутит: "Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне ж вам объяснять", - подтвердил он.

"Аморфный человек без стержня". Отношение к Зеленскому

Лукашенко заявил, что у Зеленского нет внутреннего стержня.

"Знаешь, Володя, ты человек со стержнем, а у него его нет, - сравнил Соловьева с Зеленским Лукашенко. - Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое, и то, что было в войну, и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня".

Высказывания и поступки украинского президента Лукашенко охарактеризовал так: "Нельзя так поступать. Я к нему, как к ребенку, относился: и это надо, и то. Да я ко всем так относился". По словам Лукашенко, такое отношение поддерживалось и Владимиром Путиным, который считал, что Зеленскому надо дать шанс проявить себя.

Лукашенко сказал, что окончательно разочаровался в Зеленском, когда услышал заявления украинского президента о том, что "Россия и Беларусь - враги (Украины - Ред.)".

"Не помню, как-то накапливалось. Я вообще человек стабильный в этом отношении. Если я к человеку хорошо отношусь, то разочароваться - надо время. Я всегда ищу, за что зацепиться хорошее. И я к Зеленскому [относился] так: ну молодой, не сообразил и прочее. Это накапливалось. Но когда он в открытую начал заявлять: "Америка - это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь - это враги" - это уже крыша поехала", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что Запад толкает украинского президента на войну, а самого Зеленского он назвал "безголовым".

"Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее", - сказал Лукашенко.

Украину - в союзное государство

Лукашенко ответил, каким он видит будущее Союзного государства через 10-15 лет, кто может стать его новым членом в течение этого периода.

"Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (январские протесты. - Ред.). Если вы говорите - срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок, - заявил Александр Лукашенко. - Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся".

При этом Лукашенко сказал, что продолжение сотрудничества с Украиной - это в том числе помощь обычным людям, украинцам. Например, как в случае с недавними поставками дополнительных объемов электроэнергии. "Если бы мы им не поставили электроэнергию, рухнула бы вся система", заметил он.

Он также сказал, что сворачивать торгово-экономическое сотрудничество с Украиной не намерен (только в случае войны).

В будущем Лукашенко намерен признать Крым российским. Он готов сделать это как только Путин даст отмашку.

"Как только я пойму, и президент (России - Ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", - заявил белорусский лидер в интервью Владимиру Соловьеву.

О допросе Протасевича

Лукашенко заявил, что экс-главред оппозиционного белорусского сайта NEXTA Роман Протасевич не убивал людей на Донбассе, а был там в разгар боевых действий в 2014-2015 годах в качестве журналиста.

Чтобы выяснить роль Протасевича в войне на Донбассе его допрашивали донецкие "правоохранители", которых в Минск пригласил Лукашенко.

"Они приезжали его допрашивали. Они к [президенту РФ Владимиру] Путину обратились, чтобы Путин меня попросил. Я говорю: "Володя, даже и не думаю, если тебе надо, российские и прочие... Приезжайте! Допрашивайте, опрашивайте", - сказал он в интервью Соловьеву.

Напомним, Роман Протасевич с мая прошлого года находится в Беларуси, после посадки самолёта в Минске. Ранее была информация, что Протасович воевал на Донбассе в составе подразделения Нацгвардии "Азов". Сам Протасевич заявлял, что был там как журналист.

"Генпрокуратура ЛНР" возбудила против Протасевича уголовное дело, а в "ДНР" началась проверка информации о его причастности к преступлениям против жителей Донбасса.

В сети есть фото, на которых он запечатлен в военной форме с оружием вместе с "Азовом".

Будущее власти Лукашенко

Отвечая на вопрос, сколько Лукашенко еще будет руководить Беларусью, он подчеркнул, что ушел бы с поста главы государства на пенсию, если бы не чувствовал поддержку белорусского народа.

"Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа Лукашенко не поддерживает, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток, - отметил он. - Я ушел бы".

Однако отдельно заметил, что не собирается оставлять президентский пост, если вокруг Беларуси будет тяжелая обстановка, например война. "Но если все будет спокойно, как Вы говорите "кто, кто, кто", вот он кто появится - мы определимся", - сказал глава Беларуси.

Полную версию интервью Лукашенко Соловьёву можно увидеть в YouTube.