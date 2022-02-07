Президент Беларуси Александр Лукшаенко заявил, что экс-главред оппозиционного Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич не убивал людей во время своего пребывания на Донбассе.

Об этом Лукашенко рассказал во время интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Нет. Но, понимаете, приехал, пулемет на плечо, сфотографировался, в сеть выложил - пацанье", - сказал Лукашенко.

По его словам, Протасевич поехал в Украину в лагерь, чтобы тренироваться. После чего его "отправили на Донбасс", но, по мнению президента Беларуси, он там не стрелял.

"Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали его допрашивали....Но мы точно знаем - его бог миловал, он не убивал на Донбассе", - сказал Лукашенко.

Напомним, в мае прошлого года в Минске совершил принудительную посадку самолет, на котором Протасевич летел из Афин в Вильнюс. Сразу после посадки его задержали, с тех пор Роман Протасевич находится в республике, сейчас он под домашним арестом.

Практически сразу после ареста Протасевича в Сети появились его фото в военной форме на параде "Азова" в Мариуполе.

Как он сам объяснил спецкору "Страны" Олеси Медведевой, изначально он не планировал попадать в воинские подразделения, а хотел оказаться на фронте, поснимать и зарекомендовать себя в качестве военного журналиста.