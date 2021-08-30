Бывший главный редактор Телеграм-канала "Nexta" Роман Протасевич дал большое интервью спецкору "Страны" Олесе Медведевой. В нем он рассказал не только о своей роли в раскачке Беломайдана, но и связи с украинским националистическим полком "Азов".

По словам Романа, изначально он не планировал попадать в воинские подразделения, а хотел оказаться на фронте, поснимать и зарекомендовать себя в качестве военного журналиста. В 2014 году он принялся искать варианты, как попасть на Донбасс. В итоге он нашел белорусскую организацию "Отряд "Погоня", которая отправляла белорусов воевать на Донбасс на стороне Киева.

Как уверяет Протасевич, он до последнего не знал, куда его направят люди из этой организации. Только уже перед прибытием в Киев ему сказали, что он попадет в "Азов", о котором он не знал ничего, кроме названия.

На базе "Азова в Киеве он пробыл около полутора месяцев и к концу августа вернулся в Минск, где ему предложили хорошую работу. К тому же, как он сказал, в конце лета 2014 года казалось, что война на Донбассе вот-вот завершится, так как бои шли на окраинах Донецка и Луганска.

В феврале 2015 года Роман оказался без работы и снова решил податься на Донбасс, где ситуация кардинально изменилась.

"У меня не было работы, и я решил попытать счастья снова и попытаться поработать на фронте", - рассказал он.

Белорус снова оказался в Киеве у "Азова", а затем его направили на мариупольскую базу националистов. В то время шла Широкинская наступательная операция, всем было не до него, и он несколько недель просидел на базе.

А затем принялся активно ездить снимать. Его фото появлялись даже на бигбордах с рекламой Нацгвардии и "Азова".

В марте он получил ранение в Широкино после чего на три месяца уехал в Киев для операции и реабилитации.

Вернулся на Донбасс он уже летом. Там посещал полигоны "Азова".

Он уверяет, что во время своего пребывания в "Азове" не участвовал в боевых действия, а был лишь журналистом. Свои же фотопортреты в военной форме он объяснил тем, что у него как командированного в военное подразделение была форма, и он надевал ее, чтобы не ходить среди "азовцев" в гражданском. А оружие ему давали на полигонах пострелять.

Фрагмент об "Азове" смотрите с 38:45

Напомним, вскоре после ареста Протасевича в Минске в сети всплыли его фото в рядах полка "Азов", судя по всему, сделанные на Донбассе.

"Страна" подробно разбиралась, что мог делать белорусский оппозиционер на востоке Украины и воевал ли он в рядах добробатов.

Мы также сообщали, что после появления упомянутых снимков в "ЛНР" обвинили Протасевича в организации транзита желающих воевать на Донбассе.