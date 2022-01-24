Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич сообщил о том, что ему изменили условия домашнего ареста, а также о начале своей карьерной лестнице в информационно-просветительском учреждении "Центр "Системная правозащита" провластного активиста Дмитрия Белякова.

Об этом Роман Протасевич заявил во время своего прямого эфира на YouTube.

"Следствие продолжается, последние семь месяцев я провел под домашним арестом… Появилась работа… Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", - сказал он во время стрима.

Между тем, среди СМИ появилась информация об окончании домашнего ареста Протасевича. Однако сам он заявляет о том, что это совсем не так, и журналисты не совсем правильно продублировали его словам во время прямого включения.

"После проведённого сегодня прямого эфира вижу в ряде СМИ упоминания о том, что с меня якобы сняли домашний арест. Это не так. Моя мера пресечения не изменена, а всего лишь уточнены её условия. Так что не распространяйте фейки, коллеги", написал Протасевич в своем Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, мы также писали о том, что основателя Telegram-канала "Nexta" Романа Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу арестовали в Минске, спустя какой-то период времени их перевели под домашний арест.

После освобождения из-под стражи, Протасевич заявил, что запускает новый проект в Телеграме - канал Sprava. По его словам, в медиа будут рассказывать о главных события в Беларуси и вокруг нее. При этом в нем не будет "языка вражды" и непроверенной информации. Также Протасевич уверяет, что в новом канале не будет места для откровенной пропаганды.