Соединенные Штаты Америки предъявили обвинение в авиационном пиратстве четырем чиновникам из Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета ирландской компании Ryanair, после которой арестовали экс-главреда телеграм-канала Nextа Романа Протасевича.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, обвиняемыми являются генеральный директор и заместитель гендиректора госуправления аэронавигации Беларуси - Леонид Николаевич Чуро и Олег Казючиц, а также агенты госбезопасности Беларуси Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну.

"...Мы полны решимости привлечь к ответственности этих центральных участников шокирующего заговора с целью совершения авиапиратства, которое не только нарушило международные нормы и уголовное право США, но и потенциально поставило под угрозу жизнь четырех граждан США и многих других пассажиров на борту", - заявил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

В ФБР заявили, что обвиняемые разработали тщательно продуманную схему, чтобы сфальсифицировать сообщения о бомбе, в результате которого самолет сел для ареста Протасевича.

"Чуро, Казючиц, Андрей Анатольевич Лну и Фну Лну, все граждане Беларуси, обвиняются в заговоре с целью совершения авиационного пиратства, предусматривающего минимальное наказание в 20 лет и максимальное наказание - пожизненно", - сообщили в Минюсте США.

Сейчас обвиняемые находятся в Беларуси и остаются на свободе.

Напомним, 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолёт компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Самолёт внезапно подал сигнал бедствия и поменял курс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании.

После этого в Беларуси сняли с самолета Романа Протасевича. Некоторые страны после инцидента запретили своим авиакомпаниям летать над Беларусью. К присоединилась и Украина.

А недавно мы писали, что эксперты ИКАО назвали причину посадки самолета с Протасевичем в Минске и заявили, что перехвата не было.