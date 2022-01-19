Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выпустила отчет по инциденту с самолетом, в котором летел Роман Протасевич - экс-главред телеграм-канала Nexta.

Об этом сообщает The Aviation Herald со ссылкой на отчет, который организация направила своим участникам.

Отметим, что самолет, который летел в Вильнюс из Афин, сел в Минске 23 мая - после сообщения о бомбе на борту. Протасевича задержали на паспортном контроле, поскольку он был в белорусском розыске.

После этого против Минска ввели санкции западные страны. Прервала авиасообщение с Беларусью и Украина. Страну обвинили в том, что она захватила самолет Rayanair, в котором летел Протасевич.

Однако выводы из отчета ИКАО это опровергают:

Во-первых, организация не приписывает сообщение о минировании Беларуси и вообще любому государству. Во-вторых, посланный на сопровождение лайнера Миг-29 не приближался к нему ближе, чем на 55 километров. И никак не взаимодействовал с пассажирским бортом.

"Согласно информации, предоставленной летным экипажем, не было никакой связи, взаимодействия, визуального наблюдения или других сведений о причастности военного самолета к полету", - говорится в отчете ИКАО.

То есть, экипаж сам принимал решение о посадке в Минске.

Напомним, Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которая также была с ним на борту самолета, задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска и сразу поместили в местное СИЗО. В отношении оппозиционера возбудили несколько уголовных дел.

Через месяц в Минске отпустили из-под стражи под домашний арест Романа Протасевича и Софью Сапегу. "Страна" рассказывала, что известно об их освобождении и об истории с посадкой самолета в целом.